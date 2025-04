Alerta de salud por chile de pollo importado sin reinspección vendido en Costco

Una cantidad limitada de productos de chile blanco de pollo listos para consumir importados de Canadá están bajo alerta de salud pública, ya que no cuentan con los requisitos de importación, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés).

Un aviso del FSIS detalla que el producto fue importado desde Canadá y no cumplió con el beneficio de la reinspección de importación. Sin embargo, no solicita el retiro del producto porque ya no está disponible para la venta, pero alerta a los consumidores que lo puedan tener en sus refrigeradores a evitar su consumo.

¿Cómo reconocer el chile blanco de pollo listo para consumir?

El producto se vendió en cajas en recipientes plásticos identificados con códigos de lote, fecha de caducidad y el nombre del producto.

El chile blanco de pollo listo para consumir fue distribuido en tiendas Costco de tres estados del país:Idaho, Oregon, y Washington.

Cajas de 7 libras y 2 onzas que contienen ocho recipientes plásticos de 14.3 onzas identificados con “Allen FAMILY FOODS WHITE CHICKEN CHILI with Bell Peppers, Corn & White Beans”.

Las cajas y envases tiene impreso los códigos de lote E225077, E225079, E225080, E225081, E225083, y el sello canadiense de establecimiento “7011”.

Las fechas de caducidad del producto van del 18 al 24 de marzo, específicamente 18/03/2026, 20/03/2026, 21/03/2026, 22/03/2026 y 24/03/2026.

El producto no está disponible para la venta, por lo que se llama a los consumidores que puedan tener el producto en sus refrigeradores a evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

Para dudas y consulta está disponible la línea 1-877-813-1884 y el correo electrónico a customercare@allenfamilyfoods.ca.

