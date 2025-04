Ana Martín cuenta cómo un veto afectó su carrera

Yordi Rosado semanalmente entrevista a una figura del entretenimiento y aborda temas que seguramente en otras ocasiones no han sido profundizados. Por ello, esta vez la actriz Ana Martín le compartió una compleja experiencia que tuvo al no querer vincularse sentimentalmente con un presidente de México.

La mexicana de 78 años detalló que fue una situación muy delicada que le generó consecuencias en su carrera artística y eso le impidió que la contrataran por un largo tiempo: “Un presidente y estuve en la lista negra 5 años, solo pude hacer una película y ya no pude, si no es por Pepe Estrada y mi adorado López Tarso que dijeron ‘yo no actúo’ y Pepe dijo ‘retiro mi libreto’ y fue la única”.

Durante la conversación con Yordi, Ana dijo que todo cambió cuando anunciaron que llegaba la máxima autoridad del país a la reunión en la que estaban varias personalidades del mundo del entretenimiento: “Sí, Echeverría, 5 años, había fiestas de PECIME para estas nuevas películas que las organizaba Vázquez Villalobos y, pues, íbamos muchos, dijeron que llegaba el presidente y yo dije ya me voy a dormir y el reventón se nos acabó”.

“Yo ya me fui a mi cuarto y me fui a dormir, en la madrugada suena el teléfono y me dice ‘Hola, ¿qué tal ¿cómo estás?, te invito a Los Angeles en mi avión, ¿te vienes conmigo?’ Le dije: ‘Usted me está faltando el respeto porque no le dije ni en qué cuarto estaba y no tiene que hablarme a esas horas y le colgué”, le contó a Yordi.

Ana agradeció a Emilio Azcarraga por haberla considerado para contratarla en otros proyectos para la pantalla chica, ya que él levantó el veto que tuvo una duración de 5 años.

“Ahí fue donde entró el señor Azcarraga a ayudarme, que además él me dijo ‘Ana, es el presidente de México, ¿sabes lo que puedes tener?'”, explicó la actriz.

