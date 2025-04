Andrés Iniesta revela “la cara oculta” del fútbol en su nuevo libro

El exfutbolista español Andrés Iniesta muestra una nueva faceta como escritor con la presentación de su nuevo libro “La mente también juega”, donde ofrece un relato personal sobre salud mental, familia y superación, exploran también “la cara oculta” del fútbol.

Según reseñó EFE, el exjugador del Barcelona enfatiza en su libro que este deporte no se reduce únicamente a la habilidad con el balón, sino que la fortaleza mental es esencial para afrontar los desafíos que han marcado su trayectoria.

En un comunicado conjunto con la editorial Espasa, Iniesta aseguró que “detrás del fútbol, de muchos otros deportes e incluso en otros ámbitos, no todo es lo que se ve o lo que parece ser: un mundo lleno de éxitos, de victorias y de trofeos. También existe una cara oculta, imperceptible, cuya presencia, a veces, supera al mayor de los triunfos”.

Iniesta aclara que su intención no es “dar lecciones a nadie” ni establecer patrones de conducta. “Simplemente quiero pasear por lo que he vivido, lo que he disfrutado, y también he sufrido, desde que jugaba en la pista de cemento de mi cole en el pueblo”.

“El éxito está dentro de cada uno de nosotros, todos tenemos un talento especial en nuestro interior, cada persona cuenta con la posibilidad de poder mostrar su talento singular, ese que solo le pertenece a ella”.

La perspectiva del futbolista

A sus 40 años, Iniesta, quien fue pieza clave en el Barcelona dirigido por Pep Guardiola, participó en cuatro Copas del Mundo y anotó el gol que le dio a España su primer y único título mundial en Sudáfrica 2010, comparte en esta obra su profunda conexión con el fútbol.

De acuerdo con Espasa, el libro no se limita a hablar de fútbol, sino que retrata la experiencia de un futbolista que ha aprendido a gestionar su vida desde una perspectiva más amplia, enfrentando un proceso de autoconocimiento y descubriendo que la determinación y la pasión son fundamentales para seguir adelante.

