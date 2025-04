¿Cuánto dinero perderá Jurickson Profar tras suspensión de 80 partidos por sustancias prohibidas?

La Major League Baseball suspendió el pasado lunes al curazoleño Jurickson Profar por 80 partidos debido al uso de sustancias prohibidas. Esta medida tendrá un impacto profesional, pero también económico.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete AQUÍ

De acuerdo con el periodista del New York Post Sports, Jon Heyman, el pelotero perderá al menos 6.9 millones de dólares este 2025 por los 80 encuentros de suspensión.

El curazoleño será habilitado para jugar al final de la ronda regular, pero no podrá ayudar a Atlanta Braves en una eventual postemporada. El contrato del jardinero es de tres años por $42 millones de dólares.

Profar ingresa una media de $12 millones de dólares por temporada. Con esta sanción, perdería al menos la mitad de su salario anual.

Jurickson Profar, del equipo de béisbol Atlanta Braves, tomada el viernes 21 de febrero de 2025 en North Port, Florida. Esta imagen refleja la plantilla activa de los Braves al 21 de febrero de 2025, fecha en que se tomó la foto. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) Crédito: AP

Sanción a Jurickson Profar

Profar fue suspendido lunes por las Grandes Ligas debido a un test positivo en una prueba antidopaje durante la serie ante San Diego Padres del pasado fin de semana.

El pelotero dio positivo a Gonadotropina Coriónica (hCG), una sustancia que eleva los niveles de testosterona y mejora el rendimiento a largo plazo. La hormona se produce por la placenta durante el embarazo y estimula la creación de progesterona.

En un comunicado, Atlanta Braves explicó que Profar violó el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de las Grandes Ligas de Béisbol.

A través de una carta difundida por la cadena ESPN, el jardinero expresó su tristeza por la decisión y lo calificó como “el día más difícil de su carrera en el béisbol”.

“Estoy devastado al anunciar que he sido suspendido 80 juegos por dar positivo a una sustancia prohibida durante la pretemporada. Esto es especialmente doloroso para mí porque cualquiera que me conoce y me ha visto jugar sabe que me apasiona profundamente este deporte”, comentó.

Jurickson ha jugado 12 temporadas en la MLB y ha acumulado .245 de average; .331 en porcentaje de embasado. También ganó un Bate de Plata y ha conseguido al menos 20 jonrones en las últimas tres campañas.



Sigue leyendo:

· Suspenden a curazoleño Jurickson Profar por romper políticas de sustancias prohibidas en MLB

· Nuevo diseño de bates de New York Yankees desató ola de memes

· Dominicano Rafael Devers implanta récord negativo con 15 ponches los primeros cinco juegos