Suspenden a curazoleño Jurickson Profar por romper políticas de sustancias prohibidas en MLB

El jardinero curazoleño de Atlanta Braves, Jurickson Profar, fue suspendido este lunes por las Grandes Ligas luego que diera positivo en una prueba antidopaje durante la serie ante San Diego Padres del pasado fin de semana.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete AQUÍ

Un comunicado de Atlanta Braves informó sobre la suspensión de Profar, que deberá apartarse de la disciplina por los próximos 80 juegos del 2025 y también, por lo que dicta la sanción, quedará fuera de una hipotética clasificación del equipo a la postemporada.

“Nos sorprendió y nos decepcionó profundamente saber que Jurickson Profar dio positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento, lo cual infringe el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de las Grandes Ligas de Béisbol. Apoyamos plenamente el Programa y esperamos que Jurickson aprenda de esta experiencia”, escribieron los Braves al respecto.

En cuanto a la violación a la política de sustancias prohibidas en Grandes Ligas, esta se produjo porque Profar dio positivo a Gonadotropina Coriónica (hCG), sustancia que mejora el rendimiento a largo plazo.

La hormona se produce por la placenta durante el embarazo y estimula la creación de progesterona.

La respuesta de Profar

Como era de esperarse Profar habló al respecto de la sanción y dijo que era el momento “más difícil” de toda su carrera dentro del béisbol.

En la carta Profar pide disculpa y explica que no consumió “voluntariamente” la sustancia aunque asume su error y la decisión de Las Mayores de suspenderlo de toda actividad.

“Hoy es el día más difícil de mi carrera en el béisbol. Estoy devastado al anunciar que he sido suspendido 80 juegos por las Grandes Ligas de Béisbol y la oficina del Comisionado por dar positivo por una sustancia prohibida durante la pretemporada. (…) Quiero disculparme con toda la organización de los Bravos, mis compañeros y la afición. Me han hecho pruebas durante toda mi carrera, incluyendo ocho veces solo la temporada pasada, y nunca he dado positivo. Nunca tomaría voluntariamente una sustancia prohibida, pero asumo toda la responsabilidad y acepto la decisión de la MLB“, comentó.

La decisión representa un duro golpe a las aspiraciones de los Braves, que habían firmado a Profar por tres temporadas y $42 millones de dólares luego de su buen desempeño en 2024 con Padres, con los que bateó para .280 con 24 cuadrangulares.

Sigue leyendo: