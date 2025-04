Juan Soto sobre los abucheos: “Si no lo hacen, no estás haciendo las cosas bien”

Cuando Juan Soto estampó su firma en el contrato más grande del deporte estadounidense, de 15 años y $765 millones de dólares con New York Mets, se convirtió al instante en uno de los peloteros más odiados por muchos fanáticos. Pero esto no parece importarle al dominicano, que ve los abucheos y las pitadas como algo bueno.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete AQUÍ

En una reciente entrevista el pasado fin de semana le preguntaron a Soto lo que opinaba de que gran parte de los aficionados en el Daikin Park de Houston. Contra los Astros, el zurdo recibió sus primeros comentarios en contra durante la serie de tres juegos que tuvieron los Mets como visitante.

“Recuerdo que de niño me decían: si no te abuchean, no estás haciendo las cosas bien. Cada vez que me pitan, significa algo para mí“, expresó Soto a SNY, dejando claro que mientras más le griten desde la grada más se va a motivar.

De hecho, comentarios similares había hecho antes del arranque de la temporada cuando por primera vez se vio las caras ante su exequipo, New York Yankees.

En el duelo que cerró el Spring Training para los equipos de Nueva York, los aficionados de Yankees descargaron su molestia con Soto por haber pactado con el rival de ciudad, además de otras declaraciones que habían vuelto a encender la polémica.

Según el mismo Soto, terminó inclinándose por los Mets debido a que tenían un proyecto deportivo mucho más sólido a futuro, con talentos que se podrían convertir en buenos peloteros para poder luchar por una Serie Mundial.

“Como ven, la duración del contrato fue un punto importante en mi decisión. ¿Qué tienen en el sistema de ligas menores? ¿Cuántas veces podemos ser buenos en este equipo? ¿Podremos competir a largo plazo? Sé que los Yankees van a ser buenos durante los próximos cinco o seis años. Después de eso, no lo sabemos“, aseguró.

Hasta el momento Soto ha tenido un inicio lento, con un promedio ofensivo de .278 y apenas un cuadrangular en cinco juegos.

Sigue leyendo: