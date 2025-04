Juez bloquea ley en Montana que prohíbe uso de baños públicos a personas transgénero

Una jueza del Tribunal de Distrito de Montana bloqueó temporalmente una ley estatal que restringe el uso de los baños en edificios público a las personas transgénero. La jueza argumentó que la iniciativa privaría el derecho constitucional de igualdad de protección.

La jueza Shane Vannatta expresó que la iniciativa promulgada por el gobernador Greg Gianforte, amenazaba con privar a las personas transgénero de su derecho constitucional a la igualdad de protección ante la ley, por no permitirles el uso de los baños por no corresponder al sexo asignado al nacer.

“No está respaldada por ninguna evidencia”

Cinco personas interpusieron una demanda a esta ley, la cual “está motivada por la animadversión y no está respaldada por ninguna evidencia de que sus restricciones favorezcan su supuesto propósito de proteger la seguridad y la privacidad de las mujeres”, escribió Vannatta, reportó The Associated Press (AP).

La orden que emitió la jueza Vannatta estará fija hasta el 21 de abril cuando se lleve a cabo una audiencia para analizar si debe continuar bloqueada mientras la demanda avanza.

La portavoz de Gianforte, Kaitlin Price, dijo a AP, que el gobernador defenderá la ley “y la privacidad y seguridad de las mujeres y las niñas”.

“Un hombre no debería estar en el baño de mujeres”

“No nos sorprende ver a activistas de extrema izquierda recurrir a los tribunales para detener esta ley de sentido común”, declaró Price a la agencia de información.

Y añadió: “Un hombre no debería estar en un baño de mujeres, ni en una ducha de mujeres, ni debería estar en una prisión de mujeres”.

La patrocinadora del proyecto de ley, la republicana Keri Seekins-Crowe señaló que “la orden no fue inesperada, estoy agradecida de que haya habitantes de Montana dedicados a proteger los espacios de las mujeres, de los hombres que desean invadirlos”.

La ley fue aprobada a pesar de oposición demócrata

Por su lado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles estuvo de acuerdo con el fallo de la jueza.

“El fallo representa un gran alivio para las personas trans de Montana. Los incesantes ataques del estado contra las personas trans y de Dos Espíritus no resisten el escrutinio constitucional de los tribunales”, declaró Alex Rate, director legal de la ACLU de Montana.

La ley para prohibir el uso de baños públicos fue aprobada, a pesar de la oposición de los legisladores demócratas, pues defendían a colegas transgénero, una de ellas, la representante Zooey Zephyr, de Missoula.

Con información de AP

