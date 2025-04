Muchos estadounidenses creen que ser propietario de una vivienda no es una meta alcanzable: Encuesta

Ser propietario de una vivienda es un pilar del sueño americano y un símbolo de prosperidad, riqueza y éxito. Infunde orgullo y pertenencia en las personas y las comunidades. Sin embargo, hoy en día, la realidad para los compradores y potenciales compradores de vivienda en Estados Unidos sigue siendo desalentadora.

La Encuesta de Movilidad Financiera 2025 de KeyBank reveló que muchos creen que ser propietario de una vivienda no es una meta alcanzable ni para ellos ni para el estadounidense promedio. Aun así, quienes compraron una vivienda el año pasado señalaron factores que aumentaron su confianza e influyeron en su decisión de compra, como reunirse con un asesor hipotecario para hacer más alcanzable el sueño de ser propietario de una vivienda.

Abril es el Mes de la Vivienda Justa, un momento para examinar y destacar maneras de hacer que la propiedad de vivienda sea más accesible y sostenible. Si bien el mercado de la propiedad de vivienda en Estados Unidos sigue siendo complejo, es importante destacar que los potenciales propietarios tienen acceso a diversas herramientas financieras y educación, y son más capaces de lo que creen en su camino hacia la propiedad de vivienda.

Muchos no creen que algún día serán dueños de una casa

El 46% de los encuestados que aún no poseen vivienda afirma que no pueden ser propietarios de una vivienda ni ellos ni sus familias, un aumento con respecto al 39% del año pasado. El 41% de todos los encuestados, incluidos los actuales propietarios, afirma que los estadounidenses no pueden ser propietarios de una vivienda.

La mitad (47%) de los jóvenes sin hipoteca están gastando menos para intentar conseguir una. A pesar de gastar menos, 6 de cada 10 aún no creen que algún día serán propietarios de una vivienda.

Los programas de compra de vivienda marcan la diferencia

Los encuestados afirmaron que la educación financiera puede ayudarles a tener más confianza en el proceso de compra de vivienda. Esto incluye presupuestar el enganche y los gastos de cierre para quienes buscan vivienda (48%) o alquilan (45%), y calcular y gestionar los gastos recurrentes de la propiedad de la vivienda para quienes compraron una recientemente (31%).

Además, entre los encuestados que compraron una vivienda en los últimos 12 meses, el 30% afirma que reunirse con un asesor hipotecario para informarse sobre programas que facilitan la compra influyó en su decisión, en comparación con el 19% del año pasado. El Centro de Bienestar Financiero de KeyBank puede ayudarle a comprender su situación financiera actual y el siguiente paso en su proceso financiero y de compra de vivienda.

“Ser propietario de una vivienda es un logro importante, y muchos compradores potenciales desconocen los valiosos recursos disponibles para lograrlo”, dijo Dale Baker, presidente de Préstamos Hipotecarios de KeyBank. “Los bancos y las instituciones financieras ofrecen orientación, educación y herramientas para ayudar a las personas a navegar el proceso de compra de vivienda con confianza. Al construir una relación sólida con su banco, ser propietario de una vivienda puede convertirse en una realidad más alcanzable y sostenible”.

