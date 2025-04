Shakira habla sobre la situación de los latinos en Estados Unidos: “Sé lo injusto que es”

La cantante colombiana Shakira está cerca de comenzar su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ por Estados Unidos y Canadá. Durante una entrevista previa a su recorrido por Norteamérica, Shakira ofreció una entrevista en la que opinó sobre la situación que estan viviendo los migrantes latinos en Estados Unidos.

Shakira fue entrevistada por el periodista Juan Carlos Arciniegas para la cadena CNN en Español. En esa charla Shakira abordó algunos detalles de su tour por Estados Unidos pero lo que más llamó la atención fue su postura sobre la situación de los latinos, quienes se están viendo afectados por las políticas antiinmigrantes impulsadas por el presidente Donald Trump.

“Sé a veces cómo nos tratan y lo injusto que es y sé nuestro propio valor”, dijo la artista colombiana.

Arciniegas le preguntó a Shakira, quien fue nombrada como la mejor cantante latina pop de todos los tiempos por la revista Billboard, cómo ve su llegada como artista latina a Estados Unidos con su gira en medio de los cambios que ha sufrido el país a nivel político y social Shakira aseguró que sus conciertos tienen un efecto “liberador y sanador”

“¿Sabes que yo creo que estos conciertos tienen tienen un efecto liberador y también sanador, no solo en mí, yo lo siento cada noche, siento que una heridita se va cerrando, una heridita se va cerrando porque mi público es tan amoroso y pero tiene tanto entendimiento, tanta tanta comprensión y tanta empatía con con todo lo que me pasa en mi día a día, pero yo también entiendo lo que ellos están pasando, sé lo que los latinos estamos pasando, sé lo que estamos viviendo en el mundo”, comenzó diciendo la colombiana.

Consciente de lo mucho que sufren muchos latinos migrantes, víctimas de actos de xenofobia y leyes antiinmigración, la cantante aseguró que en este momento los latinos deben estar más unidos que nunca para recordar su propio valor.

“Cuando alguien nos trata mal necesitamos como comunidad hacernos más fuertes y más unidos para recordarnos nuestro propio valor y en estos conciertos estoy sintiendo eso mucho. Y eso es algo que mis fans han hecho por mí siempre. Me han recordado quién soy cuando tenía dudas sobre mí misma, cuando me sentí vulnerable, ellos me dieron la fuerza y yo espero hacer lo mismo por ellos también”, continuó.

Shakira ha manifestado públicamente su apoyo a los migrantes en Estados Unidos. Cuando ganó el Grammy el pasado 2 de febrero, pocos días después de que empezaran las políticas antimigratorias, Shakira le dedicó un mensaje a los latinos en Estados Unidos.

“Quiero dedicar este premio a mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Ustedes son amados, son valiosos y siempre lucharé con ustedes”, afirmó la cantante.

