Aleks Syntek criticado por foto con Shakira tras polémica

Aleks Syntek, en abril del año pasado, ofreció una entrevista a “El podcast + pedido”, un espacio de entretenimiento en el que abordó diversos temas que tenían algún tipo de relación con otros colegas del cantante, y a una de las que criticó fue a Karol G. Sin embargo, llamó la atención todo lo que dijo de Shakira.

El mexicano se fue en contra de las nuevas canciones de la intérprete colombiana, quien ha apostado a un nuevo ritmo y ha realizado colaboraciones musicales con colegas del género urbano; sin embargo, Aleks no se siente para nada cómodo, pues algunas personas quedaron conformes fue con el inicio de su carrera.

“Fíjate que esta es la Shakira que extrañamos todos, ¿no? La que hacía letras bonitas, canciones pop, solo por eso me quedo con este disco. Pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz, la verdad, y yo creo que a mucha gente tampoco”m dijo durante la entrevista.

Pero, ¿qué ocurre con el cantante? En días anteriores, Shakira ofreció siete conciertos en México y, en su perfil de la red social de la camarita, subió una foto en la que estaba acompañado por la barranquillera, aunque nunca esperó que la postal fuese tan criticada por todo lo que dijo en el año 2024.

Syntek recibió comentarios muy fuertes tras criticar las canciones de la ex de Gerard Piqué y optó por borrar la publicación que tenía en su perfil de Instagram; sin embargo, quedaron algunas capturas de pantalla que se viralizaron rápidamente. Además, Aleks también en aquel entonces opinó sobre el fin de la relación de la colombiana con el padre de sus hijos.

“Y yo digo, ¿Ya viste que sí se puede vivir con un chorro de veneno? Esa es mi forma de pensar. A lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? O sea, por respeto a los chavos yo no me le iría a la yugular al padre de mis hijos, porque seguirá siendo su papá. Al final le está dando una patada y eso no se me hace bien”, dijo Aleks.

Sigue leyendo:

· Aleks Syntek responde a quienes lo critican por haber salido con su esposa cuando era menor de edad

· Aleks Syntek enfrenta nueva polémica por arrojar disco de Karol G al inodoro

· Aleks Syntek revela que perdió contratos de shows por “tirar” al inodoro un disco de Karol G