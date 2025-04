Alcalde Adams competirá por la reelección como independiente: le llueven dardos

Dicen que “en el amor y la guerra todo se vale”, y esa frase parece caerle como anillo al dedo al alcalde de Nueva York, Eric Adams, de cara a su batalla política. Y es que justo un día después de que un juez desestimara el caso de corrupción pública que se le seguía al mandatario, como lo había solicitado el Departamento de Justicia de la administración Trump, el alcalde de Nueva York anunció que buscará su reelección, ya no como candidato demócrata sino como independiente.

El burgomaestre aseguró que debido al proceso penal que empezó a enfrentar desde octubre del año pasado, ha estado “esposado” para poder hacer una campaña completa que le garantice la nominación del partido demócrata en las elecciones primarias del 24 de junio, pero los dardos contra Adams no se hicieron esperar. El anuncio fue visto como “convenenciero” y en un argot más coloquial lo señalan de “voltearepas”.

El asambleísta estatal Zohran Mamdani, quien se ha convertido en la figura emergente en la lucha por la Alcaldía y aparece en segundo lugar en las encuestas, después del exgobernador Andrew Cuomo, arremetió fuertemente contra Adams y señaló que no es “independiente”.

“Tan solo un día después de que un acuerdo turbio con Donald Trump lograra que se retiraran sus cargos de corrupción, Eric Adams ha abandonado oficialmente el Partido Demócrata. Lo irónico es que no hay nada de ‘independiente’ en Eric Adams, quien está completamente en deuda con magnates inmobiliarios, multimillonarios y la extrema derecha”, dijo el político progresista. “Independientemente del partido al que se adhiera Adams, los neoyorquinos merecen algo mejor que un alcalde egoísta y deshonrado que ha priorizado, y siempre priorizará, sus necesidades por encima de las de la otra gente”.

No es la primera vez que el mandatario cambia de bando político. En el 2001, tras varios años como republicano, el Alcalde se montó al autobús de los demócratas y a principios de este 2025 no descartaba que pudiera volver a las filas del partido del presidente Trump.

La actual presidenta del Concejo Municipal y también candidata por la Alcaldía, Adrienne Adams, fustigó el intento del burgomaestre por mantenerse a flote en la contienda y sacó a relucir el acercamiento del mandatario con el actual Presidente como una mancha que lo perseguirá.

“Esta es otra jugada de Eric Adams que lo acerca a Trump. Nueva York necesita un alcalde que le plante cara al presidente, no uno que se doblegue ante él”, dijo la líder política. “No dejaré que Donald Trump se apodere de nuestra ciudad”.

Pero la gran pregunta que ronda el ruedo político es hasta qué punto la decisión de lanzarse como independiente favorecerá al alcalde Adams en su intento por seguir manejando las riendas de la Gran Manzana entre enero del próximo año y el 2030. El otro interrogante es cuál será el efecto que esa movida le imprimirá a las elecciones primarias del partido demócrata, y a quiénes, dentro del enorme sonajero de casi 10 candidatos, entre ellos, el exgobernador Andrew Cuomo, el contralor Brad Lander, el asambleísta Zohran Mamdani y la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams beneficiará o afectará.

Para analistas políticos como Lucía Gómez, el retiro de Adams de la contienda primaria no va a tener un efecto mayor en los resultados, donde la mayoría del electorado no ve al Alcalde con buenos ojos, pero no competir en junio es la mejor opción.

“Lo mejor que el alcalde Adams puede hacer es no competir en las primarias, porque va a perder y aunque eso no significa que le vaya a servir para ganar en noviembre puede salvar su imagen”, mencionó la experta. “Ese tiempo le sirve para poder salir del cargo con más respetabilidad y credibilidad porque va a poder usar su tiempo como Alcalde para demostrar de las cosas que es capaz de hacer para beneficio de la ciudad, pero es casi imposible que pueda ganar”.

Gómez advierte que aquellos votantes demócratas que salen a las urnas votan con convicción por su partido, por lo que ve poco probable que eventualmente los demócratas apoyen en los comicios generales de noviembre a Adams como independiente, más aún cuando su prestigio como mandatario y político está por el piso. La amplísima mayoría del electorado en la Gran Manzana es demócrata. Por cada seis hay un republicano y quienes no están alineados con uno de los partidos son un porcentaje pequeño.

“Cualquier cosa puede pasar en el camino y dependiendo a quien enfrente en noviembre Adams, cualquier escenario es posible. Todo puede cambiar de un mes a otro, pero no lo veo ganando como independiente. El único que hizo eso fue Mike Bloomberg pero su imagen era buena y no tenía todos los elementos negativos que tiene Adams”, agregó la analista.

A pesar de que el camino para Adams como independiente está cuesta arriba y las apuestas parecen jugar en su contra, el Alcalde insiste en que los neoyorquinos lo apoyarán en noviembre y seguirá en el cargo.

“Estoy en la contienda hasta el final. No me postulo en la línea demócrata. Simplemente no es realista revertir mis resultados y hacer una buena campaña desde donde estamos ahora (…) apelaré directamente a todos los neoyorquinos como candidato independiente en las elecciones generales”, dijo Adams, quien necesita presentar 3,750 firmas de votantes antes del 27 de mayo para registrarse formalmente como candidato independiente para noviembre.