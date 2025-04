Eric Adams deja el Partido Demócrata: competirá como independiente para seguir en la alcaldía de Nueva York tras ser “perdonado” por Trump

Firme en sus aspiraciones de ser reelecto en noviembre como alcalde de Nueva York, Eric Adams no participará en las congestionadas primarias del Partido Demócrata en junio y seguirá como independiente.

La decisión del alcalde con baja popularidad “lo lleva a un camino estrecho, aislándose aún más del partido político dominante de la ciudad”, comentó POLITICO, luego de que le confirmara sus planes en una entrevista exclusiva realizada el lunes y publicada hoy. En el ínterin, ayer un juez desestimó los cargos federales por corrupción en su contra.

“El resultado probablemente será un espectáculo caótico en la ciudad más grande del país, que viró ligeramente a la derecha el pasado noviembre: un enfrentamiento entre un alcalde belicoso (Adams), con vínculos irrevocables con el presidente Donald Trump, y el ganador de las primarias demócratas, que lidera Andrew Cuomo”, continuó la publicación.

En la entrevista Adams afirmó que “organizará una verdadera campaña independiente” que se apoya en una sólida base de personas fuera de Manhattan, con énfasis en las minorías étnicas que lo impulsaron a la victoria en 2021 luego de ser agente NYPD, senador estatal y presidente del condado Brooklyn. Y lamentó que los cargos de soborno que le imputaron los fiscales federales en septiembre lo dejaron “maniatado”, y prometió ser “desinhibido” en la campaña. “He sido como un caballo de carreras que se ha visto frenado”, añadió. “Esto es tan antinatural para mí”.

“Estoy en la contienda hasta el final. No me postulo en la línea demócrata. Simplemente no es realista revertir mis resultados y hacer una buena campaña desde donde estamos ahora”, declaró a POLITICO. “Duele muchísimo”.

Adams planea presentar las 3,750 firmas necesarias en el plazo que vence el 27 de mayo para asegurarse un puesto en la boleta electoral de noviembre en una campaña centrada en la seguridad pública, según informaron él y un asesor a POLITICO. Anunciaron además que hoy publicará un video de campaña hablando de sus dificultades personales, expresando su arrepentimiento por sus errores de juicio y criticando a sus oponentes por su indolencia con la delincuencia en la ciudad.

Adams lleva meses navegando contra la corriente. A fines de septiembre de 2024 se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Previamente las casas de cinco altos funcionarios de su gobierno fueron allanadas por las autoridades federales.

En una encuesta publicada a principios de octubre 69% de los neoyorquinos opinó que el alcalde Adams debería renunciar o ser destituido (63%) por la gobernadora Kathy Hochul después de que lo acusaran de presunta corrupción federal. Desde entonces no han cesado las malas noticias para él. Según una consulta más reciente, apenas 20% de los votantes de la ciudad aprueba el trabajo que está haciendo.

Ese sondeo marca la calificación de aprobación más baja que un alcalde de la ciudad de Nueva York ha recibido desde que esa organización comenzó a consultar a los votantes hace casi 30 años, destacó Daily News. El mínimo histórico anterior de Quinnipiac fue 28% de apoyo para el propio Adams en diciembre de 2023, nueve meses antes de su acusación.

La crisis migratoria ha marcado la gestión de Adams, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. En el verano de 2023 el alcalde declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruirá” a la ciudad, alegando falta de recursos y apoyo del gobierno de Joe Biden. Luego, la noche del miércoles 25 de septiembre, en sus primeras declaraciones cuando corrían rumores de que sería acusado al día siguiente, Adams dijo que era una víctima de la Casa Blanca por haber cuestionado las políticas migratoria de Biden.

Adams y Trump han negado haber hecho un pacto. Pero en febrero, al presentar su solicitud de desestimarlo, el Departamento de Justicia dijo que el caso interfería con la campaña de reelección de Adams y su capacidad para cooperar con la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Tanto Adams como Trump -quien ha sido uno de los pocos que han salido en su defensa- han dicho desde finales del año pasado que las acusaciones federales surgieron por haber cuestionado las políticas migratoria de Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano en noviembre.

Adams perteneció al Partido Republicano entre 1995–2002. Previamente había sido demócrata y volvió a esas filas en 2002, donde se mantuvo hasta ahora.