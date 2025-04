Alcalde Eric Adams: “Bajémosle al nerviosismo”

Desde antes de que Donald Trump asumiera la Presidencia en enero pasado, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha recibido dardos de todas partes por sus coqueteos con el mandatario republicano. Un juez desestimó el caso de corrupción pública que se le seguía a Adams, como lo había solicitado el Departamento de Justicia de la administración Trump, en una clara victoria de cara a sus aspiraciones de reelección. Los cargos no podrán presentarse nuevamente.

Al Alcalde muchos no lo bajan de “traidor” y “oportunista” tras mostrarse presto a colaborar con la administración federal en su plan de deportar a indocumentados acusados de crímenes violentos. Sus detractores insisten en que la única motivación era lograr que le perdonaran sus cargos penales. Pero el burgomaestre se defiende.

En entrevista con El Diario NY, el mandatario local, quien aspira a ser reelegido en el cargo en las elecciones de este 2025, donde deberá medirse en las primarias del 24 de junio a una decena de contrincantes, en las que el exgobernador, Andrew Cuomo, sigue a la delantera, según encuestas, negó que le haya “vendido su alma al diablo”.

Adams, una vez más, dio su palabra de que seguirá protegiendo a los inmigrantes sin papeles que siguen la ley. Y aunque la administración federal no cesa en arrestos y amenazas de deportar a cualquier persona sin papeles que esté en el país, (con historial criminal o no) e incluso ha perseguido a residentes, estudiantes con visa, y beneficiarios de protecciones migratorias, el Alcalde pide a los neoyorquinos cerrarle la puerta al miedo.

El Alcalde recalca que hasta ahora no ha habido redadas de ICE en sitios protegidos ni en puestos de trabajo en Nueva York, como sí ha ocurrido en otras ciudades. Y pese a que no se le escucha criticar a Trump en público, dijo que si el Presidente o cualquier funcionario federal viola la ley en Nueva York, no dudará en denunciarlo. Frase que para muchos se queda solo en palabras.

Alcalde, muchas familias en Nueva York tienen miedo por las acciones del gobierno federal. ¿Qué mensaje les manda ud.?

“Si alguien de la familia llega a la casa y dice que tiene miedo, uno no le va a decir que siga teniendo miedo. Uno le dice que todo va a estar bien, que no hay que tener miedo. Y eso es algo que no estamos haciendo ahora. Constantemente yo le digo a los neoyorquinos: ‘escúchenme, sigan mandando a sus niños a la escuela, sigan yendo al hospital cuando lo necesiten, sigan llamando a las autoridades si necesitan apoyo, sigan en el camino normal. Pero el problema es que mientras nosotros seguimos diciendo eso, hay una gran cantidad de personas que están disfrutando sacando tácticas de miedo. Dicen: ‘tengan miedo, tengan miedo, tengan miedo’. Y por eso es que la gente tiene miedo. Miremos los hechos. Aquí en la ciudad ni un solo agente de ICE ha ido a nuestras escuelas, ningún agente ha ido a lugares de culto, no ha habido redadas en hospitales. Nadie ha ido a sacar gente de los trabajos. Eso no está pasando en la ciudad, pero hay gente que sigue alimentando ese miedo. Le digo a la gente que recuerde que esta es una ciudad que da apoyo y servicios a las personas que están aquí, sin importar si tienen papeles o no, una ciudad que apoya a la gente que no quiebra la ley, y a quienes obedecen las normas. Siempre vamos a ser así. Pero, si alguien comete un crimen, si alguien hace algo ilegal, vamos a colaborar con todas las agencias del orden para manejar los comportamientos criminales. Pero ese no es el caso de la vasta mayoría de personas sin papeles. Bajémosle al nerviosismo, dejemos de mandar mensajes negativos”.

Alcalde, ¿cómo no va a estar nerviosa la gente si la propia administración Trump está amenazando con deportar, no solo a personas indocumentadas que cometan crímenes, sino en general a todos los que no tienen papeles?

“Escúcheme. Yo solo puedo hablar de lo que pasa en las calles y en la ciudad. Ya le di una lista completa de cosas. Nadie (la migra) ha ido a nuestras escuelas, es decir que nuestros niños están a salvo. Nadie ha ido a sitios de culto, entonces quienes van a sus lugares, están a salvo. Nadie ha ido a nuestros hospitales, así que quienes necesiten cuidados médicos están a salvo. Ningún policía le va a dar la espalda a una persona indocumentada que necesite ayuda, así que las víctimas de delitos, han sido apoyadas. Se trata de elegir no vivir bajo el miedo, sin importar lo que sea. Y se lo vuelvo a repetir a todos los neoyorquinos, sin importar si tienen papeles o no: aquí en la Ciudad de Nueva York tenemos un historial. Vivimos en una ciudad en la que no deberían vivir con miedo. No necesitan vivir con miedo”.

Pero, según lo que usted conversó con el presidente Trump, ¿puede garantizar que en la ciudad eso va a continuar así?

“De la única manera en que puedo responder a eso, es como respondería cualquier líder auténtico. Necesitamos lidiar y responder con lo que se tiene enfrente, entonces, si estamos llenos de miedo sobre el futuro o algo que está más allá de nuestro control, lo que estamos haciendo es permitir que eso nos mantenga esposados. Por eso estamos lidiando con lo que tenemos enfrente ahora. Estamos educando a más de 40,000 inmigrantes recién llegados y solicitantes de asilo y probablemente cientos de miles más son indocumentados. Estamos proveyendo servicios médicos a cientos de miles que no tienen papeles, estamos dando espacios seguros a sitios de culto, sin importar si eres musulmán, judío, cristiano, etc, no importa. No puedo decir qué va a pasar después, pero preocuparnos la vida entera por lo que pudiera pasar no es esa la manera en que debemos vivir la vida. Tenemos que vivir la vida con lo que tenemos delante y basarnos en lo que tenemos en frente de nosotros”.

Hay quienes lo pintan a usted igual que Trump, pero también hay quienes coinciden en que se debería cambiar algunas normas de Ciudad Santuario. ¿Cómo garantizar que eso sea para frenar a criminales peligrosos y no que al final termine afectando a personas indocumentadas que respetan la ley?

“Aquí han venido muchos líderes nacionales que me leen muchos titulares donde me quieren pintar como antiinmigrante. Pero cuando ven lo que hicimos en Nueva York por los recién llegados y solicitantes de asilo me dicen que eso es algo que se debería replicar en otros lugares. Hay políticos y medios de comunicación que quieren pintar a mi administración como antiinmigrante y anti solicitantes de asilo, pero los hechos no mienten. Más de 190,000 personas recién llegadas han podido dar el siguiente paso en el camino aquí. Ninguna familia con niños ha dormido en las calles. Ayudamos a registrar a 40,000 estudiantes en nuestro sistema de escuelas. Sabemos lo que hemos logrado y vamos a seguir haciendo eso. Cuando estuve en Washington fui muy claro sobre mi posición sobre las Ciudades Santuario. Defendí lo importante que es dar este tipo de servicios para que los niños y las familias no duerman en las calles. Pero al mismo, tiempo creo que con quienes cometan crímenes violentos, debemos colaborar con las autoridades federales, estatales y de la Ciudad para asegurar que no cometan acciones contra gente inocente y sean deportados. Y cuando hablo con mi comunidad inmigrante, ellos comparten esto. Yo no voy a moverme de esa postura, y cuando hablo con las comunidades, el 80% de los neoyorquinos está de acuerdo. Por eso no sé con quien hablan otros grupos cuando dicen que la gente no está de acuerdo conmigo”.

El alcalde Adams asegura que sigue defendiendo a inmigrantes que sigan la ley. Foto: Edwin Martinez.

Opositores insisten en que su relación con el presidente Trump tuvo como motivación que le perdonaran sus cargos penales y que con eso vendió su alma ¿usted le vendió el alma al diablo?

“Una cosa es segura, yo tengo alma. No creo que muchos (de sus opositores) tengan alma, pero yo sí, porque yo sí he trabajado toda mi vida por la clase trabajadora. Conozco a El Diario hace muchos años desde que yo era oficial de policía y saben que yo trabajé con oficiales latinos peleando en nombre de una reforma a la policía. Por eso cuando escucho ese tipo de cosas, le digo a la gente que miren lo que yo he hecho durante los últimos 40 años, y después miren lo que han visto en mí desde que tenemos al nuevo presidente en el cargo, y díganme si he dicho algo diferente o he cambiado. Sigo siendo la misma persona que yo era cuando luché por la reforma a la policía para que pararan con el abuso policial. Sigo siendo la misma persona que era cuando pelee por los derechos de la comunidad LGBT+. Sigo siendo el mismo que iba a visitar a reclusos en las prisiones para ver cómo podíamos mejorar sus condiciones. Soy la misma persona, y la misma persona que afirma que todos aquellos que cometan crímenes, sin papeles o con papeles, tienen que ser responsabilizados por sus actos. Lo dije mucho antes de que el presidente Trump fuera presidente y antes de que yo fuera alcalde. Entonces, cuando la gente dice que yo vendí mi alma, o que soy diferente, pregúntenles ¿diferente cómo? Porque lo que he dicho y hecho desde hace 40 años es lo mismo que digo y hago ahora: pelear por la clase trabajadora y asegurarme de que vivamos en una ciudad segura, donde ninguna familia sea victima de la violencia. Y no voy a cambiar eso, sin importar quién esté en la Casa Blanca. Yo intenté también tener una buena relación con el anterior presidente. Fui a visitarlo a Washington, él vino a visitarme a Nueva York Y creo que el alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos debe tener una buena relación con el presidente. Es tonto no tenerla. No tendría sentido no tenerla”.

Y si el gobierno Trump viola la ley contra gente en Nueva York, ¿usted está dispuesto a denunciarlo?

“Siempre denunciamos a cualquiera que viole la ley. La regla de oro, y lo digo siempre, es que hay que seguir la ley”.

Usted dice que cuando se lanzó como alcalde en los comicios del 2021, varios de sus oponentes dijeron que usted no tenía el ‘pedigrí’ para el cargo. Y si ahora hablamos de ‘pedigrí’, ¿por qué cree que su ‘pedigrí’ es mejor que el de contrincantes fuertes como el exgobernador Cuomo y el asambleísta Zohran Mamdani?

(Risas)… “Escúcheme, creo que el pedigrí que tengo como alcalde es mi experiencia en trabajar, el ir a la escuela en la noche, el ser lavaplatos, el ser mensajero, el ser mecánico de la clase trabajadora, el ser un oficial de policía. Cuando uno mira los análisis de las encuestas, se ve que a mí nadie me dio un imperio. Yo trabajo para construir el imperio de la gente común y corriente. No tengo un apellido famoso, no tengo miles de millones de dólares como muchos de los candidatos sí. Yo soy una persona de la clase trabajadora y lucho por la clase trabajadora”.

Nota del Editor:esta entrevosta fue realizada antes del anuncio de la decisión judicial anunciada este 2 de abril.