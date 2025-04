Aleksander Čeferin: El Mundial con 64 equipos “es una mala idea”

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, expresó su oposición a la propuesta presentada ante la FIFA de aumentar a 64 el número de selecciones para el Mundial 2030.

“Esta propuesta fue quizás incluso más sorprendente para mí que para ustedes”, declaró el presidente de la UEFA en una conferencia de prensa tras el Congreso del organismo celebrado en Belgrado, desde donde aseguró que la ampliación “es una mala idea”.

“Creo que es una mala idea. Creo que no es una buena idea para la Copa del Mundo en sí, y no es una buena idea tampoco para nuestra fase de clasificación”, apuntó el dirigente esloveno.

El principal argumento de Čeferin es que la fase de clasificación europea perdería valor si se incrementara el número de selecciones participantes, ya que habría más cupos disponibles para la fase final del torneo.

“Así que no apoyo esa idea (…) Es extraño que no supiéramos nada antes de esta propuesta al final del Consejo de la FIFA. No sé de dónde salió”, comentó el titular de la UEFA.

La iniciativa

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, presentó la propuesta el 5 de marzo durante una reunión del Consejo de la FIFA realizada por videoconferencia, argumentando que la ocasión especial ameritaba una expansión del torneo.

El torneo, que marcará el centenario de la Copa del Mundo, será organizado conjuntamente por España, Marruecos y Portugal, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán tres partidos, en reconocimiento a que este último país fue la sede del primer Mundial en 1930.

Actualmente, Europa ya contará con 16 plazas en el Mundial de 2026, que será el primero en disputarse con 48 selecciones, tras la ampliación desde el formato tradicional de 32. La próxima edición se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

