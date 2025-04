Amara La Negra revela su difícil experiencia tras sufrir abuso

Amara La Negra se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más queridas de Univision, y su profesionalismo en Desiguales cautiva diariamente a la audiencia que de lunes a viernes sintoniza el talk show. Sin embargo, no todo siempre ha sido siempre color de rosa para ella, ya que tiene un pasado que definitivamente la marcó.

La primera vez de una relación íntima, muchos esperan que sea un momento inolvidable, pero de forma positiva. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de recordarlo así, y Amara no solo ha tenido un pasado complicado por haber vivido durante varios meses en su carro, sino que también sufrió una agresión sexual por parte de quien era su líder creativo.

“Mi primera relación sexual fue una violación de un productor musical. Yo grabé mi música, pero de regreso a mi casa no me lleva a mi casa, me dice: ‘Bueno, tengo que hacer una parada en una casa’, porque él hace bienes raíces. Él para en una casa, no voy a decir abandonada, pero sin luces ni nada. Él entra, en mi inocencia, me manda a entrar porque yo estaba en el carro, donde llevaba un ratico, y dentro de esa casa, era una casa vacía, se entra en un forcejeo y sucede lo que sucedió“, le contó a Lourdes del Río.

“Cuando termina, me monte en su carro otra vez porque igual no sé dónde estoy y tengo que llegar a mi casa, con mi ropa toda rota y el pelo jalado, hecha un desastre llego a mi casa y corro hacia el baño para que mi mamá no me viera. Pero el instinto maternal, ella me miró y supo que algo estaba mal. Nunca le dije lo que sucedió hasta años después“, añadió durante la conversación.

La presentadora de televisión continuó conversando con la periodista sobre lo que ocurrido y le mencionó que, después de un largo tiempo, volvió a ver al hombre que un día le hizo daño. Sin embargo, informó a la producción del programa y lo retiraron del lugar, aunque se arrepiente de no haber presentado una denuncia para que ninguna otra persona fuera abusada por él.

“Yo lo busqué por todos lados, no lo encontré, se desapareció. Un día estoy en una grabación y él estaba de extra en el público. Estoy haciendo mi escena y en una, él me dice ‘Diana’, nadie me llama así, cuando me viro y lo veo, me puse blanca como esta mesa. Se lo comenté a mi productora y la seguridad lo sacó, se armó una gritadera en el medio de South Beach, pero nunca la ley vio su cuerpo. Me arrepiento que no dije nada porque no sé si en algún momento llegó a hacer eso a otra mujer”, agregó.

