Nunca fue tan importante el voto latino

Las comunidades latinas de todo el país están sufriendo los dolorosos y costosos efectos de una multitud de políticas impuestas por el gobierno que preside Donald Trump. Así lo confirmaron las y los representantes de más 130 organizaciones miembros o aliadas de nuestra Hispanic Federation que participaron en nuestro Encuentro Nacional, realizado la semana pasada en Washington DC.

En el Encuentro, lideres comunitarios y políticos hispanos coincidieron en que muchas medidas drásticas –desde la reducción o eliminación de programas federales y de fondos para servicios locales hasta las redadas, detenciones y deportaciones por parte de ICE– están causando gravísimos perjuicios a las comunidades latinas, especialmente las de recursos limitados y medios. A eso hay que sumarle la campaña constante de eliminación de las protecciones contra sectores vulnerables, como la comunidad LBGTQ+, y los esfuerzos por borrar la identidad de las comunidades de color.

Los latinos, que somos casi el 20 por ciento de la población, constituimos una enorme fuerza que impulsa la economía de toda la nación. Y por eso mismo, los ataques contra nosotros y contra las organizaciones que nos defienden y fomentan nuestro progreso pueden tener consecuencias adversas para toda la sociedad. No debemos olvidar que las políticas del gobierno federal deberían apuntar a que todos progresemos y podamos satisfacer nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos, así como trabajar sin angustias ni temores,

Conscientes de todo eso, las y los líderes latinos que participaron en nuestro Encuentro Nacional exigieron políticas legislativas que atiendan, entre muchas otras, nuestras necesidades en materia de creación de fuentes de empleo, control del costo de la vida, respeto por los derechos de los votantes, educación y prestación de servicios legales de inmigración.

Tras la reunión, nuestra Hispanic Federation presentó un amplio documento titulado 2025 Policy Priorities que propone legislación estatal y federal que responda a esas necesidades. El documento fue el resultado de exhaustivas consultas con más de 780 aliados de nuestra federación.

“Es necesario que el Congreso se una y haga frente a las leyes y políticas draconianas que criminalizan aún más a las comunidades latinas”, señaló Stefanía Arteaga, Codirectora Ejecutiva de Carolina Migrant Network, de Carolina del Norte, que participó en nuestro Encuentro.

Otra participante, Melissa Marantes, Directora Ejecutiva del Orlando Center for Justice, Inc., apuntó que “en la Florida, las leyes antinmigrantes perjudican a todos, no solo a las y los migrantes. Existe el peligro de que se detenga a ciudadanos y residentes, lo que perjudicará a nuestra industria del turismo y nuestra economía”.

Es evidente que, de mantenerse estas políticas, nuestra comunidad tendrá por delante más privaciones y perjuicios. Y también es obvio que nuestra comunidad debe hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr un cambio de rumbo. Tanto a nivel personal como comunitario, el camino más efectivo es el de las urnas. Es decir, la elección de legisladores federales y locales, gobernadores, alcaldes y jueces con antecedentes comprobados de defensa de nuestros intereses.

Lamentablemente, los hispanos no votamos en números que reflejen nuestro peso y fuerza en la sociedad estadounidense. Mencioné antes que algo menos de dos de cada 10 habitantes del país es latino. Y sin embargo, en las elecciones de noviembre pasado sólo uno de cada 10 votantes se identificó como tal.

Desde su fundación, hace ya 35 años, la Hispanic Federation ha alentado a los inmigrantes documentados a que se hagan ciudadanos, y a los que ya son ciudadanos a que se inscriban como votantes. Y a que todos voten en todas las elecciones.

Nuestros esfuerzos han sido muy exitosos, ya que desde 2016 hemos ayudado a inscribir 160,000 votantes, y casi nueve de cada 10 de ellos han votado.

Les aliento a que si necesitan inscribirse como votantes o informarse sobre nuestras labores en ese aspecto (¡o quizá ayudar a otras personas a inscribirse!) visiten https://hispanicfederation.turbovote.org/

Y si quieren saber más sobre nuestra organización, nuestras causas, iniciativas y agencias miembros, visiten el sitio Web de la Hispanic Federation, o llamen al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros nuestro 35to aniversario! ¡Hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation