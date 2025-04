Director de Agencia de Seguridad Nacional también habría sido despedido tras reunión de Trump con activista de extrema derecha

Nueva York – El director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la segunda en mando se encuentran en la lista de funcionarios despedidos de la oficina, luego de que Laura Loomer, una activista de extrema derecha, se reuniera con el presidente Donald Trump.

Varios medios nacionales, incluyendo CNN y NBC, reportaron que la Casa Blanca había despedido a múltiples funcionarios administrativos de la NSA que es una agencia de inteligencia dentro del Departamento de Defensa.

La entidad se encarga del monitoreo, recolección y procesamiento de información a nivel global para propósitos de inteligencia y contrainteligencia, y en particular, la de señales (SIGINT).

Alegadamente, en una reunión el pasado miércoles, Loomer recomendó los despidos por considerar que los funcionarios no eran leales al presidente.

Una de las fuentes de CNN reveló que Loomer cargaba una lista con una docena de nombres.

A preguntas de la prensa antes de abordar el Air Force One, ayer, Trump dijo que el intercambio con Loomer, a quien llamó una muy buena patriota, no tuvo que ver en la decisión de los despidos.

“Siempre, nosotros vamos a dejar ir a la gente, personas que no nos gustan, o personas que pensamos que no pueden hacer el trabajo, o personas que pueden tener lealtades hacia otras”, declaró el presidente.



Entre los empleados que habrían sido despedidos se encuentra Timothy Haugh, quien además de director, era jefe del Mando Cibernético de EE.UU. También cesaron a la subdirectora de la NSA, Wendy Noble.

Tanto Haugh como Noble eran funcionarios de carrera. Haugh llevaba más de 30 años en las Fuerzas Aéreas. Nobles laboraba en la NSA desde 1987 hasta ascender a distintas posiciones.

Aparentemente, el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Alex Wong, no había sido despedido, aunque no había certeza sobre si esto ocurriría o no eventualmente.

Wong fue uno de los asesores a los que Loomer señaló como desleal al presidente.

Una de las fuentes de CNN dijo que el asesor Michael Waltz estaba reacio a despedir a Wong, ya que este estuvo involucrado en la controversia relacionada con la filtración de mensajes de la Administración en un chat de Signal sobre ataques aéreos en Yemen.

Otros funcionarios que habrían sido despedidos son: Brian Walsh, director de inteligencia y un exmiembro de personal del hoy secretario de Estado, Marco Rubio, en el comité de Inteligencia del Senado; Thomas Boodry, director sénior de asuntos legislativos que previamente sirvió como director legislativo de Waltz en el Congreso; David Feith, director sénior de tecnología y seguridad nacional quien sirvió en el Departamento de Estado durante la primera administración de Trump; y Maggie Dougherty, directora sénior para organizaciones internacionales.

El portavoz de NSA, Brian Hughes, indicó en una declaración a la misma cadena que no comentarían sobre “asuntos personales”, esto en referencia al debate por los supuestos despidos y al encuentro entre Loomer y el presidente.

Loomer tampoco quiso revelar los detalles de la reunión privada en la Oficina Oval en horas de la mañana del miércoles.

“Por respeto al presidente Trump y a la privacidad de la Oficina Oval, me negaré a divulgar cualquier detalle sobre mi reunión en la Oficina Oval con el presidente Trump”, indicó al referido medio. “Fue un honor reunirme con Trump y presentarle mis hallazgos. Yo voy a continuar trabajando Fuerte para apoyar su agenda, y voy a continuar reiterando la importancia de la investigación rigurosa, en aras de proteger al Presidente y nuestra seguridad nacional”, añadió.

¿Quién es Laura Loomer?

Loomer, una figura incendiara en redes sociales, ha corrido sin éxito en dos ocasiones para posiciones en el Congreso por Florida, específicamente, en el 2020 y 2022.

La activista además es conocida por sus posturas conspiratorias. Insiste, por ejemplo, en que el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York y Pennsylvania fue un trabajo interno.

El año pasado, Loomer acompañó a Trump a las ceremonias en recordación de las víctimas de los atentados.

La activista ha sido vetada en varias ocasiones de plataformas digitales, incluyendo X (antes Twitter) por sus posturas claramente discriminatorias contra poblaciones como la migrante, por ejemplo.

También en septiembre pasado, Loomer compartió por redes sociales que, si Kamala Harris le ganaba a Trump, “la Casa Blanca olería a curri”.

La madre de Harris era de origen indio y su padre afroamericano.

El entonces candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, J.D. Vance, cuya esposa es de origen indio, fue uno de los que cuestionó las expresiones de Loomer.

“Lo que Laura dijo de Kamala Harris no es en lo que ella debería estar enfocada. Nosotros deberíamos estar enfocados en las políticas y en los asuntos”, declaró Vance a NBC News.

En diciembre, la extremista criticó la selección del indio Sriram Krishnan como asesor de políticas de inteligencia artificial de Trump. Parte del alegato de Loomer ponía en cuestionamiento el alcance de la visa para trabajadores altamente cualificados.

La postura de Loomer provocó roces con el empresario sudafricano Elon Musk, quien hoy es el encargado de la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE) enfocada en la reducción del gasto público.

