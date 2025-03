Juez ordena al Gobierno de Trump conservar mensajes de Signal sobre ataque en Yemen

El juez federal James Boasberg ordenó a la administración del presidente Donald Trump, conservar los registros de los mensajes de un chat grupal en la aplicación Signal en donde altos funcionarios discutieron detalles sobre los planes de ataque militar contra los hutíes de Yemen.

La orden del juez del Distrito de Columbia se debe a una demanda interpuesta por American Oversight, una organización sin fines de lucro que vigila la información. Y utiliza solicitudes de registros públicos respaldadas por litigios para exponer la mala conducta oficial, las amenazas a la democracia y los abusos de poder en todos los niveles de gobierno.

American Oversight sospecha que funcionarios del gobierno usan Signal habitualmente para comunicarse, publicó EFE.

DOJ esta recopilando los mensajes

El Departamento de Justicia afirmó que la administración ya estaba tomando medidas para recopilar y guardar los mensajes enviados en un chat grupal entre el 11 y 15 de marzo, fecha en la que se lanzó el bombardeo contra objetivos hutíes de Yemen, describió The Associated Press (AP).

Los miembros del grupo de chat de Signal estaban el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz; el secretario de Estado, Marco Rubio; el vicepresidente, J. D. Vance; y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Entre ellos, el editor de la revista The Atlantic que fue agregado por error.

Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic publicó los mensajes de los funcionarios en un artículo titulado: “La Administración de Trump accidentalmente me envió sus planes de guerra”, reportó EFE.

Detalles sobre ataque en Yemen

En la conversación, el grupo debatió la conveniencia de atacar a los hutíes en Yemen, y el usuario identificado supuestamente como J.D. Vance mostró su preocupación en torno a la repercusión que este podría tener en Europa.

Según el hilo del chat filtrado, el secretario de Defensa, señaló que sería “difícil pase lo que pase. Nadie sabe quiénes son los hutíes, por lo que tendríamos que seguir centrados 1)en el expresidente, Joe Biden fracasó y 2) Irán financió”, según dictan los mensajes publicados en el artículo de Goldberg.

“Uso de Signal para otros asuntos oficiales”

“El uso por parte de los demandados de una aplicación comercial no clasificada, incluso para asuntos de vida o muerte como la planificación de una operación militar, lleva a la inevitable inferencia de que los demandados deben haber usado Signal para llevar a cabo otros asuntos oficiales del gobierno”, escribieron los abogados de American Oversight en un expediente judicial, compartió AP.

El presidente Trump aseguró que no tenía conocimiento del artículo publicado por The Atlantic, informó EFE.

“No sé nada al respecto. No soy un gran fan del Atlantic. Para mí es una revista que va a desaparecer. Creo que no es una gran revista, pero no sé nada de ella”, fue su respuesta a la prensa.

Con información de EFE y AP

Sigue leyendo: