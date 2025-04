Kim Kardashian intentó contactar a Bianca Censori tras su ruptura con Kanye West

La modelo y empresaria Kim Kardashian intentó comunicarse con Bianca Censori, esposa del rapero Kanye West, luego de que surgió información de una presunta separación de la mediática pareja. La socialité y el rapero estuvieron casados durante siete años, ahora Kanye West está en un polémico matrimonio con la arquitecta australiana Bianca Censori.

El portal Page Six citó una fuente que indicó que la estrella de The Kardashians trató de comunicarse con Bianca Censori al conocer su presunta ruptura con Kanye West. Sin embargo, la arquitecta australiana ignoró el intento de comunicación de Kim.

“Bianca ignoró a Kim pero aun así fue importante hacerle saber que está ahí para cuando necesite a alguien con quien hablar”, dijo una fuente al medio.

De acuerdo con esa fuente, Kim Kardashian de alguna manera siente alguna conexión con Bianca Censori ya que entiende lo que ha pasado. “Kim siente que es la única otra persona en este planeta que realmente sabe por lo que Bianca ha pasado”.

Kanye West ha causado mucha polémica por sus condenables y controversiales tuits en la red social X donde ha lanzado comentarios antisemitas, machistas, misóginos, pro nazi y mucho más. Una de las controversias que acaparó la atención del público fue cuando el rapero apareció en la alfombra roja de los premios Grammy 2025 y su esposa, Bianca Censori, posó ante la prensa con un vestido totalmente transparente que dejaba ver claramente su cuerpo y sus partes íntimas.

Kanye West y Bianca Censori en la alfombra roja de los Grammy 2025. Crédito: Jordan Strauss | AP

Luego Kanye West publicó una serie de tuits en los que aseguraba, entre otras cosas, que tenía control sobre su esposa. Aunque Bianca Censori no se ha pronunciado públicamente, ha trascendido la información de que ella no se sintió cómoda con su aparición en los Grammy y tampoco ha estado de acuerdo con los tuits de su esposo.

En este sentido Kanye West estrenó recientemente su canción Bianca, que forma parte de su álbum WW3. En esa canción el rapero asegura que su esposa rompió con él pero antes de hacerlo intentó internarlo en un centro de salud mental.

“Mi bebé huyó / Pero primero trató de que me internaran / No voy a ir al hospital porque no estoy enfermo. No lo entiendo”.

En otra parte de la canción el rapero dice que Bianca Censori tuvo ataques de pánico por sus tuits. “Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteo/ Hasta que Bianca vuelva me quedo despierto toda la noche no voy a dormir / Realmente no sé dónde está. Ella se subió al auto y se fue / Mi p—- simplemente no entiende / A veces parece que lo planificó”.

Sigue leyendo:

Kanye West acusa a las Kardashian de alejarlo de sus hijos y lanza canción con North y P. Diddy

Kanye West habría perdido contrato de $20 mdd por el vestido de Bianca Censori en los Grammy

Exempleda judía demanda a Kanye West por antisemitismo y acoso laboral