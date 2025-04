Alejandro Fernández responde a Gerardo Ortiz por nombrarlo en un juicio

A mediados del mes de marzo, se llevó a cabo el juicio de Ángel del Villar, CEO de DEL Récords, quien terminó siendo declarado de al menos 11 cargos por relaciones con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El cantante Gerardo Ortiz fue uno de los testigos clave que estuvo en la Corte Federal de Los Ángeles, y las cosas dieron un giro inesperado cuando mencionó a Alejandro Fernández.

Ortiz declaró que en el año 2018 recibió una alerta del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Sin embargo, no fue lo único, ya que también recibió un documento similar, pero del Servicio de Rentas Internas (IRS). El objetivo de estos comunicados es para que él no participara en ningún show que planificara Jesús Pérez Alvear, quien, además de ser un productor musical, también está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su relación con el crimen organizado.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Alejandro fue interrogado por la prensa para conocer su postura acerca de las declaraciones que hizo su colega en una corte, y de manera tajante contestó: “¿A mí por qué ching*dos? No, no, yo no tengo ningún problema. A ver que las enseñe (las cartas de advertencia)“.

Antes de retirarse del lugar, aprovechó para detallar que su carrera la ha formado de una manera limpia y justa para lograr el resultado que hasta la fecha tiene: “Nunca he tenido ni amenazas, no me han dicho nada. He trabajado muy profesionalmente. Cada quien trabaja como quiere, pero yo trabajo de la manera como inicié y no tengo nada que deberle a nadie (…) Creo que he trabajado profesionalmente, muy profesionalmente que es una de las cosas que me dejó mi padre”.

Gerardo durante el tercer día de juicio aceptó ser culpable por haber interpretado sus canciones en shows que tienen relación con un cártel mexicano. Además, dijo que infringió la Ley Kingpin, la cual permite que las autoridades estadounidenses implementen sanciones a aquellos que están relacionados con el tráfico internacional de narcóticos.

“Me dijo que no me preocupara porque todos habían recibido la misma carta (de la OFAC), que incluso Alejandro Fernández“, agregó Ortiz frente a las autoridades que se encontraban evaluando el caso de Ángel del Villar, quien deberá presentarse el 15 de agosto para conocer su sentencia.

Sigue leyendo:

· Así fue el festejo de los 3 años de Mía, nieta de Alejandro Fernández

· Alejandro Fernández muestra detalles de su visita al rancho de sus padres

· Alejandro Fernández dona dinero a víctimas de los incendios en Los Ángeles