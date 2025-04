Hija de Niurka Marcos defiende a su madre por lo que vive en LCDLF All-Stars

Romina, hija de Niurka Marcos, recientemente estalló por las situaciones que su madre ha estado enfrentando desde hace varios días con algunos compañeros de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’. Por ello, la joven salió en defensa de su madre, ya que considera que los habitantes están intentando aparentar algo que no son, lo que ha llevado a la cubana a manifestar su cansancio.

“Estas personas que dicen ser seres de luz, si tantos son seres de luz en vez de estar criticando y molestando a mi mamá por las espaldas, si tanto les molestaba que ella ocupara la cocina mucho tiempo, se hubieran acercado, como los seres de los que son y le hubieran dicho amablemente: ‘Niurka la verdad es que sentimos que estás ocupando mucho la cocina y que no nos da chance a nosotros de cocinar de que quisiéramos pedir que fueras un poco más considerada”, expresó.

Romina detalló que, si hay algo que le incomoda en la vida, es el hecho de que algunas personas no terminan de aceptar cuando cometen errores: “Eso es lo que a mucha gente nos molesta, o sea no nos molesta que sean seres de luz, nos molesta que no aceptes cuando la c*gas, porque cualquier ser humano por muy ser de luz que sea tiene sus errores tiene sus defectos y la c*ga”.

“Siento que ella piensa que aquí afuera el público también está siendo manipulado. A mí, obviamente, me gustaría que no se saliera porque le está yendo muy bien aquí afuera. No saben cómo me muero de entrar a esa m*ldit* casa, agarrar la de los hombros y decirle todo está bien afuera no creas lo que ves en las películas, es un juego, diviértete, pero no puedo”, añadió durante sus declaraciones.

La hija de la vedette mencionó que para ella era necesario explicar lo que estaba sucediendo con su madre durante esta quinta temporada: “Necesitaba sacarlo también; no había dicho nada, pero ya saben que si estoy al pendiente y que si soy team agua. Obviamente, ya espero que esto se resuelva de la mejor manera”.

Sigue leyendo:

· Cuarto Agua es el más afectado en las nominaciones de La Casa de los Famosos All-Stars

· Niurka Marcos es criticada por botar comida en La Casa de los Famosos All-Stars

· Niurka Marcos decide abandonar La Casa de los Famosos All-Stars, y empaca sus pertenencias