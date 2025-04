Cuarto Agua es el más afectado en las nominaciones de La Casa de los Famosos All-Stars 

El cuarto Agua resultó el más afectado en las nominaciones de este jueves en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, pues todos sus integrantes quedaron en la tabla y además, Niurka Marcos, rompió el récord de la habitante que ha recibido más puntos por parte de sus compañeros, un hito que tenía Cristina Porta en la temporada cuatro.

Los nominados en esta oportunidad, además de la actriz cubana son: Manelyk González, Alejandra Tijerina, Rey Grupero, Caramelo, Paty Navidad y Dania Méndez.

“El juego se pone cada vez más intenso! Estos son los nominados de esta semana ¿Te sorprendió la tabla de hoy? ¡Vota por el famoso que quieres salvar en lacasadelosfamosos.com y haz que tu favorito siga en La Casa”, escribieron en la publicación que hicieron en la cuenta Telemundo Realities, en Instagram.

Los usuarios también han expresado desde ya a quién ayudarán en esta oportunidad. “Votos masivos para agua”, “Fuera Dania y Patricia”, “Team fuego votando por Dania y Paty”, “Agua se queda”, “Dania no se va”, “A votar por Agua, no dejemos que hagan fraude. A votar mucho”, escribieron algunos.

Niurka Marcos, la más votada en la nominación de este jueves

La ‘mujer escándalo’, como también es conocida, ha tenido varios problemas en los últimos días dentro del programa, sobre todo luego del reclamo que Paty Navidad le hizo porque asegura que no le da tiempo a otros compañeros de cocinar.

Esto hizo que la famosa se molestara fuertemente, a tal punto que botó comida que había preparado y además amenazó con salir del reality show.

Todo esto hizo que sus compañeros le dieran muchos votos y le quitara el récord a Cristina Porta, quien habló de este hecho: “Que Niurka me quite el récord de nominaciones es un honor. Las mujeres con carácter, fuerza y determinación siempre incomodamos. No vinimos a caer bien. Vinimos a dejar marca”, escribió en X.