Mariana Seoane apoya a Pablo Montero tras polémica

Pablo Montero parece estar lejos de finalizar la polémica tras de haber golpeado a Enrique Madrid el pasado fin de semana. El hecho se registró cuando él le dijo al cantante que ya le tocaba salir a escena, pero el actor mencionó que no lo habría hecho de la mejor manera, ya que aparentemente lo empujó, según expresó a Venga La Alegría. A su vez, Mariana Seoane se pronunció sobre lo ocurrido hace varios días.

En exclusiva para TVNotas, la actriz mostró su apoyo y solidaridad a su colega, ya que ve normal que en algunas ocasiones las personas tengan reacciones diferentes, según sea el caso. Por ello, dijo que: “Él siempre ha sido como muy norteño, mecha corta, pero sí se vale que la gente se equivoque y pida disculpas”.

Además, en diversos medios de comunicación se ha reseñado que, aparentemente, Pablo habría tenido un comportamiento agresivo por estar bajo los efectos del alcohol; aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado y Mariana prefirió no hablar al respecto para no empeorar la situación que enfrenta Montero.

Lis Vega forma parte del elenco de la obra ‘Perfume de Gardenia’ y le consultaron cuál era su postura luego de que Pablo le pegara en el rostro a Enrique. La actriz dio una respuesta contundente al mencionar que de ninguna manera va a justificar la conducta de una persona agresiva, ni porque pertenezca al mundo del entretenimiento.

“Estoy triste. Yo estoy totalmente en contra de la violencia. Yo nunca voy a apoyar a la violencia. Un ser humano no tiene derecho de golpear ni de agredir a nadie. Olvídate que sea Pablo Montero, o sea, estoy totalmente en contra de la violencia y de la gente que apoya la violencia“, dijo.

