Columna de María Marín: Me advirtieron no ir, pero fui igual

Si te pregunto a dónde quieres viajar en tus próximas vacaciones seguramente me dirás que a cualquier lugar menos a tu país de origen, porque siempre queremos ir a lugares lejanos y nos perdemos las maravillas que hay donde nacimos.

En uno de mis viajes a mi querido Puerto Rico donde nací, mi hermano me llevó a un icónico lugar que en los 21 años que viví allí nunca lo visité porque tiene el estigma de ser un sitio muy peligroso donde te roban, venden drogas y hasta te pueden matar. Sin embargo mi hermano insistió tanto que nos fuimos a visitar este famoso sector llamado “La Perla” y no saben la sorpresa que me llevé.

Para llegar a La Perla hay que pasar por calles llenas de historia, casas coloridas que parecen un pesebre, en cuanto llegas te empieza a cautivar su malecón lleno de pintorescos grafitis que realzan la magia de este lugar.

Para mi sorpresa me encontré el único punto que hay en todo Puerto Rico donde puedes ver los dos emblemáticos castillos de la isla del encanto a la misma vez; al lado derecho el Castillo San Felipe del Morro y al lado izquierdo el Castillo de San Cristóbal y ni qué decir del mar transparente que los rodea, ideal para una postal.

Si has visto el video “Despacito” de Daddy Yankee y Luis Fonsi puedes hacerte una idea de sus calles pues lo grabaron allí, te encuentras desde mesas para jugar dominó hasta gallinas paseando por el sector, ah! Y si te gustan las fotos este lugar es perfecto para ti, en cada cuadra me tomaba una foto diferente, por algo tienen el slogan “La Perla pinta su futuro” porque en cada rincón hay arte y sus habitantes son embajadores que te hacen sentir como en casa.

Realmente después de conocer La Perla te puedo decir que al visitarla solo te pueden robar dos cosas: el corazón y una sonrisa. Que orgullosa me siento de ser Puertorriqueña, te invito a que visites tu país y descubras los lugares maravillosos que hay en él, pero si vas a visitar otro lugar del mundo te aconsejo que viajes a Puerto Rico, te cautivará la Isla y también su gente.

