“The Life List”, la nueva película de Netflix que ya domina el Top 10 de la plataforma en EE.UU.

En menos de dos semanas desde su estreno, el pasado 28 de marzo, “The Life List“, la más reciente producción original de Netflix, se ha convertido en un fenómeno global en la plataforma de streaming, alcanzando el puesto número 1 en 63 países, incluyendo Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y España. ​

Tal es el alcance de la producción de Adam Brooks que dejó en el camino a otro reciente estreno de la plataforma, “Den of Thieves 2: Pantera”, así como la costosa cinta de los Hermanos Russo, “The Electric State”, quien tras varias semanas de su lanzamiento, ocupa el séptimo lugar del Top 10 en Estados Unidos.

Pero, ¿cómo ha logrado esta pequeña cinta de drama romántico colocarse como la cinta más vista en Netflix en todo Estados Unidos y diversos países del mundo?

Una trama que toca el corazón

“The Life List” sigue la historia de Alex Rose (interpretada por Sofia Carson), una joven que, tras la muerte de su madre Elizabeth (Connie Britton), se embarca en la misión de cumplir una lista de deseos que su madre creó cuando ella tenía 13 años. A lo largo de este viaje, Alex descubre secretos familiares, encuentra el amor y se redescubre a sí misma.

La historia, una adaptación de la novela homónima de la escritora Lori Nelson, cuenta como protagonista a la actriz y cantante Sofía Carson, quien se anota un nuevo éxito mundial luego del exitoso performance de “Carry-On”, cinta lanzada a finales del año anterior que co protagonizó junto al inglés Taron Egerton.

La película también cuenta con la dirección de Adam Brooks, conocido por su trabajo en “Definitely, Maybe” y “Practical Magic“. Además de Carson y Britton, el elenco incluye a Kyle Allen como Brad, el abogado que ayuda a Alex en su misión, y a Sebastián de Souza como Garrett, un interés romántico que aparece en el camino de Alex. ​

Recepción crítica y popularidad

El éxito de “The Life List” también viene presidido por el “apoyo” de la crítica, la cual ha elogiado su equilibrio entre romance y autodescubrimiento. Joshua M. Hayes de “Josh at the Movies“, uno de los sitios más destacados en recomendaciones de películas, alabó la actuación de Sofia Carson y la dirección de Brooks, calificando la película como una “nueva referencia en comedias románticas de Netflix“.

El triunfo de “The Life List” también responde a la “necesidad” del público de disfrutar de producciones de este tipo luego del lanzamiento de un gran número de cintas con temáticas sumamente diferentes como acción, drama, entre otros.

El resto del Top 10 de Netflix lo completan:

“Den of Thieves 2: Pantera”

“Despicable Me 4”

“The Twister: Caught in the Storm”

“Kraven the Hunter”

“Trap”

“The Electric State”

“Con Mum”

“Talk to Me”

“The Secret Life of Pets”

