“Den of the Thieves 2”, la nueva película de Gerard Butler que domina el Top 10 de Netflix en EE.UU.

Con apenas un poco más de una semana desde su estreno en Netflix, “Den of the Thieves 2: Pantera”, la secuela del exitoso thriller de acción protagonizado por Gerard Butler, ha logrado posicionarse en el Top 10 de películas más vistas de la plataforma en Estados Unidos. La película no solo ha capturado la atención de los fanáticos de la franquicia, sino que también se ha convertido en un fenómeno global, superando a otras producciones en la plataforma.

Actualmente, “Den of the Thieves 2” se encuentra en la posición número 1 del Top 10 de Netflix en el país norteamericano, dejando atrás a la costosa cinta de los hermanos Russo, “The Electric State”, la cual logró obtener el número 1 en solo dos semanas, una cifra nada despreciable pero muy por debajo de lo esperado por su millonaria inversión de más de $300 millones.

Este éxito en cifras nos deja la gran pregunta: ¿Qué hace a “Den of the Thieves 2” tan irresistible para los espectadores?

¿De qué trata “Den of the Thieves 2”?

Estrenada el pasado 17 de marzo a nivel mundial en Netflix, “Den of the Thieves 2” sigue a Donnie, interpretado por Gerard Butler, quien se ve nuevamente envuelto en un peligroso mundo de crimen organizado.

Esta vez, el protagonista debe enfrentarse a una banda de ladrones de alta gama que planean un robo masivo de diamantes en una de las bolsas de diamantes más grandes del mundo, lo que pone a Donnie y a su equipo en una carrera contrarreloj para detener el atraco antes de que sea demasiado tarde.

Además de Butler, la cinta cuenta con la participación del rapero y empresario estadounidense 50 Cent, Evin Ahmad, Meadow Williams, entre otras estrellas.

¿Qué dice la crítica sobre la nueva cinta de Gerard Butler?

Lo que realmente ha cautivado a los espectadores es la trama cargada de adrenalina y los giros inesperados que mantiene a la audiencia al borde de sus asientos. La película no solo se limita a la acción, sino que profundiza en los personajes, mostrando sus motivaciones, lealtades y traiciones, lo que aporta una capa adicional de complejidad a la historia.

Lo anterior se refleja en la opinión de la crítica, la cual ha sido mayormente positiva, con expertos destacando la intensidad de las secuencias de acción y la sólida actuación de Gerard Butler. Según el portal especializado Variety, la película “eleva el nivel de la franquicia con un ritmo más rápido y una acción aún más explosiva”.

Por otro lado, la audiencia también ha respondido positivamente a través de plataformas como Rotten Tomatoes y IMDb, donde ha recibido calificaciones promedio de 7.5/10, destacando sobre todo las escenas de acción bien ejecutadas y la tensión constante a lo largo de la película.

