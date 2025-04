Bombardeos rusos en Ucrania de los últimos días “son una cosa horrible”, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no está “contento con todos los bombardeos de la última semana” que ha efectuado el ejército ruso en Ucrania y afirmó que “son una cosa horrible” y que no sabe “qué está pasando allí”.

“No me gusta lo que está pasando con los bombardeos. Están bombardeando como locos ahora mismo. Están bombardeando. No sé qué está pasando allí. No es una buena situación”, respondió Trump durante una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al ser preguntado por la posibilidad de reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Nos estamos reuniendo con Rusia, nos estamos reuniendo con Ucrania, y nos estamos acercando (a un alto el fuego). Pero no estoy contento con todos los bombardeos de la última semana. Horrible, son una cosa horrible”, añadió el mandatario estadounidense.

Pese a que ambas partes han acordado en principio suspender durante 30 días ataques sobre infraestructuras energéticas, en días recientes Kiev ha denunciado la gravedad de los últimos ataques rusos, incluido uno con un misil balístico contra la ciudad de Krivi Rig en el que murieron 20 civiles, casi la mitad de ellos niños.

A su vez, Moscú ha informado que en las últimas horas el país vecino ha realizado ataques con drones, entre ellos uno que ha provocado daños en infraestructura ferroviaria en la región de Krasnodar.

Trump fue preguntado además por la razón por la que decidió dejar fuera de la lista de países castigados con aranceles por parte de EE.UU. a Rusia y el magnate neoyorquino argumentó que se trata de un estado “en guerra” con el que su país no comercia actualmente.

“La razón por la que no estamos tratando el tema de aranceles con Rusia es porque, en esencia, no estamos haciendo negocios con Rusia, porque están en guerra”, zanjó Trump, que ha optado por declarar la guerra comercial a países de todo el mundo, agudas pérdidas en los mercados ante la posibilidad de que su ofensiva degenere en una recesión global.

Sigue leyendo: