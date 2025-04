Los estados de EE.UU. con mejor y peor alfabetización financiera

WalletHub, el sitio especializado en economía y finanzas, analizó los programas de educación financiera y los hábitos de consumo en los diferentes estados del país, encontrando que Minnesota y Arkansas se encuentran en polos opuestos.

“Tras la Gran Recesión, se hizo evidente que más personas necesitaban adquirir conocimientos financieros. El colapso del mercado inmobiliario y la posterior crisis financiera recordaron a los estadounidenses nuestra obsesión con las deudas y los peligros del acceso rápido a las finanzas para los consumidores desinformados. La importancia de que las personas sean inteligentes con sus finanzas se acentuó aún más durante la pandemia de Covid-19 y sigue siendo crucial en la actualidad, durante este período de alta inflación”, dice el reporte de WalletHub.

Pero ¿cuánto hemos aprendido de los errores del pasado y qué estamos haciendo para ayudar a las generaciones futuras a evitar repetirlos?

WalletHub encontró que al parecer no lo suficiente: “Terminamos 2024 con una deuda total de tarjetas de crédito de aproximadamente $1.35 billones de dólares. Esta montaña de deuda no sorprende, considerando que menos de la mitad de los adultos tienen un presupuesto. Es evidente que se necesita una mejor educación financiera para intentar revertir esta tendencia. Sin embargo, los problemas no son tan pronunciados en todos los estados. Algunos estados son más responsables que otros”.

Para identificar los estados con mayor nivel de educación financiera, WalletHub analizó los programas de educación financiera y los hábitos de consumo, junto con los resultados de su propia Encuesta de Alfabetización Financiera, en cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia. Nuestro conjunto de datos, compuesto por 17 métricas clave, abarca desde el nivel de educación financiera en la secundaria hasta el porcentaje de adultos con fondos de emergencia.

“Demasiados estadounidenses carecen de una educación financiera integral, lo que les provoca puntuaciones crediticias más bajas, les impide obtener crédito con buenas tasas de interés y reduce la cantidad de patrimonio que acumulan a lo largo de su vida, entre otras consecuencias negativas”, comentó Chip Lupo, analista de WalletHub.

“Dado que la educación financiera es tan esencial, los estados deberían priorizar su enseñanza desde una edad temprana. No es sorprendente que los estados con mayor educación financiera exijan educación en finanzas personales antes de graduarse de la escuela secundaria”, agregó Lupo.

Los estados con mayor alfabetización financiera

Estado (1): Minnesota

Puntuación total: 72.55

Clasificación de WalletLiteracy: 7

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 2

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 3

Estado (2): Colorado

Puntuación total: 69.39

Clasificación de WalletLiteracy: 8

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 1

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 20

Estado (3): Nebraska

Puntuación total: 68.72

Clasificación de WalletLiteracy: 9

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 25

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 6

Estado (4): Virginia

Puntuación total: 68.60

Clasificación de WalletLiteracy: 31

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 9

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 1

Estado (5): Wisconsin

Puntuación total: 68.13

Clasificación de WalletLiteracy: 14

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 6

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 14

En contraparte:

Estado (47): Tennesse

Puntuación total: 57.63

Clasificación de WalletLiteracy: 49

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 41

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 38

Estado (48): Kentucky

Puntuación total: 56.99

Clasificación de WalletLiteracy: 51

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 45

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 18

Estado (49): Dakota del Sur

Puntuación total: 56.19

Clasificación de WalletLiteracy: 16

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 26

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 50

Estado (50): Oklahoma

Puntuación total: 53.99

Clasificación de WalletLiteracy: 38

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 50

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 45

Estado (51): Arkansas

Puntuación total: 52.93

Clasificación de WalletLiteracy: 48

Clasificación de hábitos y planificación financiera: 46

Clasificación de conocimientos y educación financiera: 44

Nota: Con excepción de “Puntuación total”, todas las columnas de la tabla anterior representan la clasificación relativa de ese estado, donde una clasificación de 1 representa las mejores condiciones para esa categoría de métrica.

Para mirar el listado completo y la metodología del estudio, ingrese aquí.

El caso Minnesota

Minnesota es el estado con mayor cultura financiera, con educación financiera integrada en el currículo desde preescolar hasta secundaria, y los estudiantes de preparatoria deben cursar al menos un curso relacionado con finanzas personales. Minnesota también tiene el porcentaje más bajo de adultos que gastan más dinero del que ganan, alrededor del 15%.

La buena educación financiera de los habitantes de Minnesota se demuestra por el hecho de que tienen la puntuación crediticia media más alta del país, 751. Eso se encuentra dentro del rango de crédito excelente y muestra que los residentes están manejando el crédito de manera muy responsable, lo que incluye pagar a tiempo y mantener baja su utilización.

Sigue leyendo:

· Estados de EE.UU. donde la gente gasta más y menos en comestibles

· Estados de EE.UU. donde la gente compra más y menos en ropa

· Las ciudades más trabajadoras de Estados Unidos en 2025, según WalletHub