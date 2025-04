AB Quintanilla abandona entrevista cuando le preguntaron por Yolanda Saldívar

Pal’ Norte 2025 fue un festival que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Nuevo León, México, evento en que diversos artistas estuvieron presentes y uno de ellos fue AB Quintanilla, hermano de la cantante Selena Quintanilla, quien fue hace asesinada por Yolanda Saldívar hace 30 años.

A su vez, AB ofreció una rueda de prensa, momento en el que se mostró bastante contento y positivo a responder las interrogantes de los periodistas y así aclarar lo que tenía para su espectáculo. Sin embargo, todo tomó un giro completamente inesperado cuando un reportero le preguntó que cómo habían vivido sus familiares el pasado 31 de marzo cuando se cumplieron tres décadas de la muerte de su hermana, siendo así como nombró a Yolanda.

La sonrisa se le quitó a AB y fue inevitable demostrar que estaba molesto; su postura fue hacerle una pregunta al periodista que quiso abordar ese tema en un momento en que él solo quería abordar aspectos del show que iban a presenciar: “¿En serio? ¿Vas a arruinar un momento bonito con esa pregunta?“.

Sin embargo, la situación se tornó mucho peor cuando Quintanilla quería dar su punto de vista, pero el reportero no quería hacer silencio y seguía haciéndole preguntas sin dejar que él se defendiera. Por ello, de forma disgustada le dijo: “Carnal, déjame hablar. Me vas a respetar, no me faltes el respeto”.

Finalmente, el hermano de Selena pudo hablar y expresó que no le parecía justo que en un momento como ese él quisiera mencionar aspectos negativos de una persona que generó tanto dolor: “Es bien fácil, al mencionar el nombre de alguien que hizo un acto que afectó a todo el mundo, mencionarlo aquí, en un bonito homenaje que estamos haciendo, eso no se vale”.

De manera inmediata, los presentes comenzaron a demostrarle su apoyo con aplausos, pero no sirvió de mucho porque fue de esa manera como terminó la conferencia de prensa tras molestarse: “Felicidades, me encabron*ste. Es la última pregunta. Gracias por venir. Los amo mucho, los quiero mucho y necesitamos más paz en el mundo y más inteligencia”. Posteriormente, se levantó de la silla y se retiró.

