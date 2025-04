Adamari López defiende a Ángela Aguilar y a Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación sentimental el mes de junio de 2024. Además, realizaron una sesión de fotos exclusiva de ¡HOLA! AMÉRICAS, donde se mostraron muy cariñosos. Desde entonces, las críticas hacia ellos no han cesado, y lo que empeoró los comentarios en su contra fue que en julio se casaron. Sin embargo, él anunció fue en mayo que ya no estaba con la madre de su hija.

“Desiguales” es un talk show que abarca diversos temas que están en tendencia y esta vez las presentadoras no dudaron en mencionar a los cantantes. Adamari López dijo: “Yo pienso que ya Ángela tiene una relación de matrimonio con Nodal. Yo pienso que ya no tiene que dar más ninguna explicación. Realmente a ella fue la que escogieron como la mujer para casarse”.

Amara La Negra también expresó que está de acuerdo con López, ya que considera que las cosas para Aguilar y Nodal no van a mejorar “mientras las demás sigan sacando cancioncitas, en entrevistas tirando pullas y diciendo no sé qué, esto no se va a acabar“. Cazzu, a mediados del mes de marzo, estrenó el sencillo “Con otra” y habla de una infidelidad.

La presentadora de televisión agregó que no le parece correcto que una mujer esté demuestre su dolor a una persona que, desde hace algún tiempo, que no quiere seguir con ella. Por ello, recomendó que, por mucho que cueste, lo mejor en cada circunstancia es aceptar lo que ocurre en la vida de cada quien.

“Al final del día, mujeres ustedes no pueden estar llorando y dando asco por un hombre que ya decidió con quien quiere vivir el resto de su vida, o lo que dure su matrimonio“, dijo Amara en una de las emisiones de “Desiguales”.

Sin embargo, algunos internautas dejaron varios comentarios en el post sobre la postura de López: “Lo mismo debe aplicar ella con Fonsi. Tiene una relación de 11 años con su esposa y ella no deja de hablar de él”, “Qué ironía que Adamari defienda a la amante cuando lleva mil años hablando de las infidelidades de Fonsi y lo que sufrió tras el divorcio”, “¿Y ella cuándo va a soltar a Fonsi?”, “Ay Adamari, no sabemos qué piensa Fonsi de tus declaraciones”.

