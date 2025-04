“Es muy especial para mí”: Francisco Lindor sobre llegar a los 1,500 hits en Grandes Ligas

La temporada 2024de Francisco Lindor fue realmente increíble. El campocorto boricua terminó segundo en las votaciones al premio MVP de la Liga Nacional, solo por detrás de Shohei Ohtani.

Ahora en 2025 la estrella de los Mets alcanzó una hazaña importante en sus primeros nueve juegos de la temporada. Y es que Lindor llegó este lunes a 1,500 hits en las Grandes Ligas, un hito del que pocos peloteros pueden presumir.

“Es especial, definitivamente especial. Me siento bendecido, bendecido por estar en la posición en la que estoy”, comentó Lindor a la prensa luego del partido ante los Miami Marlins en el que el campocorto completó esta hazaña.

Francisco Lindor llegó a 1,500 hits en Grandes Ligas. Crédito: AP

“He tenido la suerte de estar rodeado de muchos buenos entrenadores, muchos buenos entrenadores de bateo, muchos compañeros de equipo que me ayudan, me dan buenos informes de exploración y me ayudan a tener éxito en esta liga”, completó Lindor.

El campocorto de 31 años está en su temporada 11 en las Grandes Ligas y logró esta cifra de imparables con dos franquicias. Primero 896 en seis temporadas y otros 604 en cuatro años con los Mets (cinco con la temporada en curso).

Con esta cifra Lindor se convierte en el jugador activo número 24 con más hits en las Grandes Ligas. Siendo Freddie Freeman quien lidera esta lista con 2,270.

Lindor trabaja para llegar al Salón de la Fama

Sin duda esta hazaña acerca a Lindor a convertirse en uno de los mejores campocorto ofensivos del béisbol. Aunque aún está lejos de los 3,465 hits de Derek Jeter, el boricua sueña con construir un camino al Salón de la Fama.

“Me encantaría estar allí algún día, pero aún me queda muy lejos”, dijo Lindor sobre llegar al Salón de la Fama. “Veo a un jugador como Carlos Beltrán, que tiene el doble de números que yo hoy, y que no está ahí ahora mismo, y creo que debería estar en el Salón de la Fama. Hay jugadores como Jimmy Rollins que creo que también deberían estar en el Salón de la Fama, pero no lo están”.

Y es que Cooperstown aún parece estar lejos para Lindor. “Para mí, el Salón de la Fama aún es una posibilidad remota. Me encantaría estar allí algún día; sería uno de los mayores honores, si no el mayor, de mi carrera, pero aún me queda un largo camino por recorrer”, cerró el astro de los Mets.

