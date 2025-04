Fallece Rubby Pérez en trágico accidente en la discoteca Jet Set en Santo Domingo

La madrugada del martes 8 de abril de 2025 quedará marcada como un día negro para la música latina. El icónico cantante dominicano Rubby Pérez, conocido como una de las voces más emblemáticas del merengue, falleció a los 69 años tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana. El trágico incidente ha conmocionado a toda la comunidad artística y a sus miles de seguidores en el mundo. Hasta el momento, se han confirmado 58 personas fallecidas y cientos de heridos.

Los últimos momentos de una leyenda musical

El desastre ocurrió aproximadamente a la 1:00 a.m., cuando Pérez se encontraba en plena actuación junto a su orquesta. Según relatos de testigos y familiares, el artista quedó atrapado bajo los escombros tras el repentino derrumbe de la estructura.

En medio de la confusión y desesperación, comenzaron a circular informaciones contradictorias sobre el estado del merenguero. Su hija Zunilka inicialmente dio esperanzas al público asegurando que su padre había sido localizado con vida: “Lo encontraron cantando porque se puso a cantar para que lo escucharan… Está herido, pero con vida y ya fue canalizado”.

Sin embargo, la situación era mucho más grave de lo que se pensaba inicialmente. El hermano del artista desmintió estas informaciones horas después, revelando la angustiosa realidad: “Al momento todavía no se ha sacado de los escombros, no se ha sacado de ningún hospital. Por el tiempo que ocurrió el evento ya pasa de 14 horas, solo confiamos que la gracia de Dios haga un milagro“.

En una declaración que reflejaba la desesperación de la familia por encontrar al artista, su hermano añadió: “Rubby todavía está en los escombros, todavía no hemos podido rescatarlo. Esperemos que esté con vida porque creemos que está en un triángulo de seguridad, pero hasta el momento no está en ningún hospital, en ningún lugar, porque no lo hemos podido sacar”. También hizo un llamado a los medios para evitar la desinformación: “Así que damos esta noticia como familia para que sea la noticia que se sepa, porque ya anda circulando muchas variables y queremos que esta sea la noticia correcta”.

A pesar de los intensos esfuerzos de rescate, Pérez permaneció atrapado durante más de 12 horas, tiempo que resultó fatal. Su fallecimiento fue confirmado por familiares, sumándose a una lista de más de 50 víctimas mortales y cientos de heridos en lo que ya se considera uno de los mayores desastres en espacios de entretenimiento en la historia reciente del país caribeño.

De aspirante a beisbolista a ícono del merengue

Roberto Antonio Pérez Herrera, su nombre de pila, nació el 8 de marzo de 1956 en Bajos de Haina, República Dominicana. Como muchos jóvenes dominicanos, soñaba con convertirse en jugador profesional de béisbol, pero el destino tenía otros planes para él. Un grave accidente automovilístico le causó daños permanentes en la pierna, obligándolo a reorientar sus pasiones.

Este giro del destino lo llevó a formarse en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, donde pulió su extraordinario talento vocal. Allí desarrolló la técnica y el estilo que lo convertirían en una figura inconfundible del género.

El ascenso a la fama con Wilfrido Vargas

Su trayectoria profesional comenzó en 1978, integrando agrupaciones como Los Juveniles de Baní y Los Hijos del Rey, donde empezó a forjar su identidad artística. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 1982, cuando fue reclutado por la legendaria orquesta de Wilfrido Vargas.

Como vocalista principal de esta agrupación, Rubby Pérez alcanzó fama internacional interpretando clásicos que marcaron época como “El Africano” y “Volveré”. Su voz potente y su carisma en el escenario lo convirtieron rápidamente en uno de los cantantes más reconocidos del merengue dominicano.

Carrera en solitario y consolidación artística

En 1987, tras consolidar su posición en la industria, Pérez decidió emprender su camino como solista. Su primer álbum en solitario incluyó éxitos como “Buscando Tus Besos” y “Dame Veneno”, temas que le valieron reconocimiento inmediato y sentaron las bases de una exitosa carrera individual.

A lo largo de casi cuatro décadas, el artista dominicano acumuló numerosos reconocimientos, entre ellos varios discos de oro y platino en Venezuela y prestigiosos premios Casandra (ahora Soberano) en su país natal. Su música trascendió fronteras, convirtiéndose en un embajador cultural de República Dominicana en escenarios internacionales.

Un artista solidario y comprometido

Más allá de su talento musical, Rubby Pérez será recordado por su faceta humanitaria. Su compromiso social quedó especialmente evidenciado en 2010, cuando participó activamente en los esfuerzos de ayuda para las víctimas del devastador terremoto en Haití.

“Era un hombre generoso que nunca olvidó sus raíces ni a su gente”, expresó en un comunicado el Ministerio de Cultura dominicano.

El impacto de la tragedia

El colapso de la discoteca Jet Set ha provocado un intenso debate sobre las medidas de seguridad en establecimientos públicos de entretenimiento en República Dominicana. Las autoridades han anunciado investigaciones exhaustivas para determinar las causas del derrumbe y establecer responsabilidades.

Mientras tanto, artistas de todas partes del mundo hispanohablante han expresado sus condolencias y admiración por quien consideran uno de los grandes referentes del merengue.

