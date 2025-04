La aerolínea Avelo ofrecerá a ICE vuelos para deportar migrantes desde Arizona

La compañía Avelo Airlines, conocida por ser de bajo costo, firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar vuelos con migrantes sin papeles que sean deportados desde Arizona a partir de mayo, según confirmó la compañía aérea.

Andrew Levy, director ejecutivo de la aerolínea con sede en Houston, Texas, afirmó que Avelo Airlines vuela para la agencia como parte de un programa de vuelos chárter a largo plazo para apoyar las iniciativas de deportación, reportó The Associated Press (AP).

La iniciativa contribuirá a su expansión

La compañía decidió realizar esta colaboración porque contribuirá a su expansión y protegería los empleos, añadió a través de un comunicado. “Sabemos que este es un tema delicado y complicado”, aseguró Levy.

Según AP, las autoridades compartieron que los vuelos nacionales e internacionales con deportados, contarán con el apoyo de tres aviones Boeing 737-800 y tendrán su base en Mesa Gateway Airport Flights, que se encuentra a 33 millas de distancia de Phoenix.

Según Witness at the Border, quienes se encargan de vigilar de cerca círculos de inmigración, dijo a AP, que no tenía conocimiento de otra aerolínea comercial estadounidense que haya firmado con ICE para realizar vuelos exclusivamente para las deportaciones de Trump.

“Podrían volar hoy con migrantes o con vuelos de deportación, y mañana podrían llevar aficionados al Masters de golf. No venden entradas al por menor como Avelo”, comentó a la misma agencia de información, Tom Cartwright, analista de datos de la empresa.

Alcalde decepcionado y preocupado con la decisión

Por su parte, el alcalde de New Haven, Connecticut, Justin Elicker dijo estar “decepcionado y preocupado” con la decisión de Avelo.

“La decisión de Avelo Airlines de fletar vuelos de deportación desde el Aeropuerto Mesa Gateway en Arizona es profundamente decepcionante y preocupante. Para una compañía que se autoproclama la ‘aerolínea local de New Haven’, esta decisión empresarial contradice los valores de New Haven”, puntualizó el alcalde Elicker.

Además, añadió: “Viajar debería ser un medio para unir a la gente, no para separar a las familias”.

Boicot contra aerolínea que “separa familias”

Un grupo local de defensa de los inmigrantes llamado coalición New Haven Immigrants está instando a la gente a firmar una petición en línea comprometiéndose a boicotear la aerolínea.

“No dejes que tus dólares de vacaciones apoyen la separación familiar. Avelo Airlines se está beneficiando de los vuelos de deportación de ICE, y estamos diciendo NO MÁS. Únete a nosotros en negarse a volar Avelo hasta que terminen su colaboración con ICE”, escribieron en sus redes sociales.

