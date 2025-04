Migrante cuenta cómo ICE lo envió a El Salvador y lo regresaron a Estados Unidos

Elvin Picado, un joven nicaragüense de 26 años, asegura que fue llevado a El Salvador por autoridades migratorias de Estados Unidos, a pesar de no tener vínculos con ese país y de haber sido informado que sería deportado a Nicaragua.

Picado contó a Univision que, antes del vuelo, se encontraba detenido en un centro migratorio en Texas junto a otros inmigrantes. Según su testimonio, a todos les dijeron que serían enviados de regreso a sus países de origen.

Sin embargo, una vez en el avión, notó que era el único nicaragüense a bordo y comenzó a sospechar. “Le pregunté a los oficiales de ICE si iban a aterrizar en Nicaragua solo para dejarme a mí”, afirmó Picado.

Ya en El Salvador, cuenta que los salvadoreños fueron desembarcados primero de forma ordenada. Pero cuando comenzó el turno de los venezolanos, surgieron dudas y preocupación entre ellos, al notar que no estaban en su país.

Picado describe que la tensión aumentó al ver un operativo militar y que, al preguntar por qué estaban allí, las autoridades usaron la fuerza. “Muchos de ellos no eran criminales, mucho de ellos, en esa cárcel y cómo estaban tratándolos, ni al Chapo Guzmán ni a esos criminales que trajeron de México los trataron así”, dijo.

Foto: Secretaría de Prensa de El Salvador

Al llegar su turno, Picado recuerda que los agentes salvadoreños le tomaron las huellas y, tras revisar su historial, le informaron que no podían recibirlo porque era centroamericano.

Mientras todo esto ocurría, su madre pasó cinco días sin saber su paradero. Según relata a Univision, las autoridades de ICE no le daban información, hasta que se enteró del aterrizaje del avión en El Salvador.

“Cuando escuché que deportaron gente para allá, me invadieron los pensamientos. Pero me dije: jamás mandarían a mi hijo, porque él no es ningún criminal”, expresó la mujer.

Elvin Picado también mencionó que entre los deportados había personas con estatus de protección temporal (TPS) o solicitudes de asilo en curso, y que algunos fueron vinculados con el grupo criminal Tren de Aragua sin haber sido informados. Ahora, están en la cárcel de máxima seguridad Cecot.

