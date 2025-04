¿Podría Alejandra Tijerina regresar a La Casa de los Famosos All-Stars, gracias a la caja de Caramelo?

Alejandra Tijerina se convirtió en la novena eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars, su salida de la competencia generó tremendo descontento entre los fans del cuarto agua, porque muchos tenían la esperanza de que la caja que Carlos “Caramelo” Cruz lleva cargando y cuidando con tanto ahínco pudiese tener el poder de parar la eliminación o eliminar a alguien de manera directa de la competencia en beneficio del cuarto que ha había ganado la moneda, que los conductores del show han descrito como “la más explosiva” de la temporada.

Desde que Caramelo se ganó este premio, el público ha visto cómo los rumores al rededor de la misma crecen. Algunos dicen que ahí podría estar el pase a la final, otros creen que podría tener inmunidad, de una semana, para el cuarto portador del regalo. Pero otros especulan con que por primera vez, en este reality, podría existir la posibilidad de regresar a un eliminado de la competencia a La Casa de los Famosos All-Stars.

Este último argumento es el que más vueltas da en la cabeza de los fans del cuarto agua y así ha inundado también las redes sociales. Los expertos en realties afirman que esto ya pasó en una ocasión, en España, durante la edición número 12 de El Gran Hermano. Según se expone en redes sociales, el uso de la sospechosa caja en dicho reality se desveló después de una gala de eliminación, razón por la cual se cree que Alejandra podría tener la oportunidad de volver al juego hoy mismo. Pero repito, todo por ahora es sólo una fuerte especulación.

Es importante señalar que sí existe el registro del regreso de un eliminado a la competencia de El Gran Hermano en su 12ava temporada. Se trata de Yago Hermida, quien regresó a la casa para volver a ser compañero oficial. Ahora bien, no está claro si esto sucedió a raíz del beneficio escondido en una caja, pero de momento todo es posible ya que nadie sabe en qué consiste el supuesto beneficio que esconde el último regalo que Caramelo lleva consigo.

Ahora bien, mis fuentes me dicen que dentro de esa caja podría no existir tal beneficio, sino un posible regalo con cuatro ruedas. Me dicen que la producción podría rifar un carro, dentro de poco y que tal vez el regalo que lleva cargando Caramelo podría consistir en dicho beneficio. Pero, ojo, todo lo sabremos en verdad hoy durante la gala del líder de La Casa de los Famosos All-Stars.

Vale decir que en La Casa de los Famosos México ya se regaló un vehículo. Fue durante la primera temporada, pero para poder llevárselo los habitantes tuvieron que participar en una dinámica, sea como sea eso pasó en la edición mexicana, mientras que la de Telemundo nunca ha hecho algo parecido, así que desde ese punto de vista sí podría ser inédito. Tendremos que esperar para saber si se rifará un carro o no, o sí regresaría hoy Alejandra Tijerina a la competencia.

