Rubby Pérez sobrevive al accidente en la discoteca

En horas de la madrugada de este martes, se desplomó el techo de una discoteca ubicada en República Dominicana. En el lugar del accidente se encontraba mucha gente disfrutando del show que ofrecía el merenguero Rubby Pérez, pero de manera repentina comenzaron a escuchar unos ruidos extraños que llamaron la atención de los presentes.

A los pocos segundos, se cayó parte del techo de la estructura y el escenario se vio gravemente afectado. Por ello, el intérprete de “Buscando tus besos” resultó herido al recibir el gran impacto de lo que quedó hecho escombros, situación que también afectó a sus músicos y fanáticos que estaban cerca de la tarima.

Al momento de la publicación de esta nota, los rescatistas aún se encuentran trabajando para levantar el techo y ayudar a las personas que no tuvieron tiempo de escapar para salvar sus vidas. Sin embargo, su mánager, Fernando Soto confirmó a ‘El Nacional’ que el cantante fue trasladado con vida a un centro de salud para recibir atención.

La hija y corista del cantante ofreció declaraciones a ‘De Último Minuto’ y relató cómo lograron encontrar a su padre con vida. Además, mencionó que es falso que Pérez haya sido llevado a un hospital, ya que no han podido sacarlo de los escombros que hay dentro de la discoteca, pero recalcó que él está herido.

“Todavía no lo han sacado. Él está adentro, está canalizado y esperemos al señor que salga bien de todo, que se recupere rápido. Está herido, pero está con vida. Lo encontraron cantando, él se puso a cantar y para que lo escucharan”, dijo al medio de comunicación. Además, ella mencionó que su padre en otras oportunidades ya le había pedido un favor: “Mami si algún día me pasa algo tápame para que nadie me haga fotos, entonces mi primo trajo una manta”.

La cifra de fallecidos por el colapso del techo es de al menos 15 personas; entre ellas está la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz. Además, hay muchos heridos de gravedad lo que podría hacer que cambie la cantidad de personas que murieron al quedar atrapadas.

