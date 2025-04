Trump firmará órdenes ejecutivas enfocadas en la industria minera y de carbón

El presidente Donald Trump firmará varias órdenes ejecutivas que tienen como objetivo expandir la industria minera y fomentar el uso del carbón en Estados Unidos.

De acuerdo con un alto funcionario estadounidense en declaraciones ofrecidas a la agencia EFE, esta acción representa un esfuerzo continuo del mandatario para incrementar la producción energética basada en combustibles fósiles desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero.

La ceremonia de firma está programada para las 3:00 p.m., hora local, según lo indicado por la agenda oficial de la Casa Blanca. Las nuevas órdenes ejecutivas instarán a diversas agencias federales a implementar medidas que apoyen la industria del carbón, eviten el cierre de plantas que utilizan este recurso y faciliten a las empresas la adquisición de tierras federales para nuevos proyectos mineros.

Carbón puede ser utilizado como mineral crítico

Uno de los puntos más relevantes de estas órdenes es una disposición que instruye al secretario de Energía, Chris Wright, a evaluar si el carbón utilizado en la producción de acero puede ser clasificado como un mineral crítico.

Esta categoría incluye materiales como litio, cobalto, grafito y níquel, que son fundamentales para la fabricación de productos tecnológicos avanzados y tecnologías limpias, tales como semiconductores y baterías para vehículos eléctricos.

Es importante destacar que China posee un monopolio casi total en el sector de tierras raras, tanto en su extracción como en su refinado. Por ello, varios presidentes estadounidenses han buscado fortalecer este sector a nivel nacional. Con su nueva orden ejecutiva, Trump pretende incluir el carbón dentro de esa lista de minerales críticos.

Pero otros países como Canadá, Australia, Reino Unido y Japón, así como bloques económicos como la Unión Europea, no consideran al carbón como un mineral crítico. Estas naciones argumentan que no cumple con los criterios habituales para tal clasificación debido a que no es un recurso escaso ni esencial para tecnologías avanzadas o sostenibles.

La firma de estas órdenes llega en un momento donde se observa un aumento significativo en la demanda energética en Estados Unidos por primera vez en dos décadas.

