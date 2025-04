Irina Baeva rompe el silencio y revela por qué terminó con Gabriel Soto

Después de casi un año de haber terminado su relación con Gabriel Soto, Irina Baeva decidió hablar abiertamente por primera vez sobre lo que realmente pasó entre ellos, fue durante una entrevista en el programa Montse y Joe donde la actriz rusa contó su verdad y dejó claro que la ruptura no fue tan amigable como muchos pensaban.

Según Irina, el motivo principal por el que decidió separarse fue la infidelidad. “La única razón por la cual terminó son las infidelidades de las cuales todo el mundo está enterado”, dijo sin rodeos.

“Creo que en el mundo del espectáculo la gente se enteró mucho antes de que yo me enterara del tema, entonces, realmente no le veo sentido, porque de verdad ahí está toda la información”, insistió la actriz de 32 años.

A pesar de que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, esta vez sintió la necesidad de hablar, sobre todo porque muchas versiones habían circulado sin fundamento.

Baeva también comentó que entiende por qué muchas mujeres prefieren guardar silencio ante estas situaciones. “Así pasaron las cosas ni modo, en mi ingenuidad las analizo, pero no me gusta externarlo y entiendo por qué las mujeres no (hablan)”, agregó.

Responde a señalamientos de Gabriel Soto

Uno de los rumores más fuertes que surgieron tras la ruptura fue que Irina había dejado a Gabriel mientras él enfrentaba problemas de salud. Sin embargo, ella lo desmintió categóricamente. “Es totalmente falso, no es cierto. Estoy siempre cuando hay que estar”, aseguró.

También explicó que la relación terminó cuando él aún estaba en tratamiento: “Cortamos como a la mitad (de la enfermedad)”.

Afirma que vivió violencia con Gabriel Soto

Además, por primera vez, Irina habló abiertamente sobre el trato que vivió dentro de la relación.

“Hoy, al mirar atrás, puedo decir que hasta el año pasado experimenté varios tipos de violencia que en su momento ni siquiera reconocía. No fue violencia física, no llegamos a eso, pero creo que, por suerte, me di cuenta a tiempo y decidí no permitirlo más. Aun así, cuando recuerdo cómo me sentía, lo haber que estaba viviendo, me sorprende tolerado tanto”, confesó.

Irina también reveló que hubo un momento muy puntual que marcó un antes y un después en su vida. Estaba en su camioneta cuando recibió un mensaje que, según ella, era completamente irrespetuoso.



“Fue un tema muy irrespetuoso, todo verbal, pero tengo claro ese momento, iba en mi camioneta, vino un mensaje y dije: ‘es hasta aquí’”, relató.

Finalmente, reflexionó sobre lo difícil que puede ser tomar la decisión de salir de una relación así, reconociendo que no siempre es algo que se logra de inmediato. “Este momento lo debes de vivir tú y puede pasar mucho tiempo para salir. A mí me costó muchísimo tiempo, y cuando sucedió fue literal, de tajo”.

