Gabriel Soto afirma que su pasado con Irina Baeva no es un capítulo cerrado, sino un libro ya cerrado

Gabriel Soto conversó abiertamente con la prensa y en habló sin reparos sobre lo difícil que fue para él el año 2024, ya que su salud y los problemas que enfrentaba entonces lo llevó a caer en depresión. Según explicó esto se vio motivado por la incertidumbre que vivió durante meses debido a la posibilidad de padecer leucemia, lo cual, afortunadamente se descartó luego de someterse a una punción lumbar, según reportó el portal de Mezcal TV.

Caí en una depresión terrible. Creo que nadie puede llegar a entender lo que uno pasa ni la catarsis que uno pasa, hasta que no te sucede a ti", destacó

Según pudo explicar, a profundidad, Soto aceptó que fueron tres o cuatro meses en que “no me hacían la punción y evidentemente pasas por una montaña rusa de sentimientos, desde incertidumbre, de miedo”. Según el protagonista de telenovelas, el no saber qué podía llegar a pasar, el hecho de no saber si iba o no a estar bien lo llevó a sugestionarse en varios aspectos. “Había veces en donde me sentía realmente muy mal, me sugestionaba un poco y evidentemente también porque no estaba bien”.

Gabriel Soto aclara que no es amigo de su exnovia Irina Baeva

En este año 2025, Gabriel Soto confirma que la leucemia está descartada. “Ya me hicieron la punción a la médula, se tienen que mandar los estudios a Estados Unidos, se tardaron como un mes y medio en darme los resultados. Fueron casi seis meses en donde yo no sabía qué iba a pasar con mi vida”.

De vuelta al trabajo

Ahora que su salud parece estar mejor, el actor mexicano puede regresar con más energía al trabajo y para este año se tiene previsto que él protagonice “Monteverde” junto a la actriz África Zavala, para TelevisaUnivision. La proyección de esta historia está prevista para fin del presente año.

“Fue un año muy complejo, muy complicado, pero ya estoy dado de alta”, destaca Soto. “Evidentemente tomando los cuidados necesarios, medicamentos, etc, pero ahorita ya regresé a hacer todas mis actividades; regresé a boxear, que es una de mis pasiones, regresé a hacer ejercicio”.

A nivel familiar, Gabriel admite que sus hijas fueron un gran soporte. Fueron, según él, un gran apoyo en medio de los difíciles momentos que estaba viviendo. “Mis hijas estuvieron ahí siempre enteradas de cómo estaba la situación, dándome aliento de buena vibra, de salir adelante, pero bueno, también preocupadas ellas como toda mi familia”.

Irina Baeva

Sobre su pasada relación con Irina Baeva, Gabriel Soto se permite ser más reservado. Tal vez porque la relación terminó y ya ella no tiene nada que ver con él. Sea como sea, él evita hablar del motivo de su ruptura con la actriz rusa, pues en una entrevista dio a entender que su relación terminó porque no sintió el apoyo de la actriz rusa durante su crisis de salud. “Ya hablé todo lo que tenía que hablar, dije lo que tenía que decir y creo que ya no tiene caso seguir ahondando en eso”.

La decisión con respecto a este tema parece estar tomada, porque Incluso asevera que no volverá a hablar de su ex pareja. “Yo ya de terceras personas no voy a hablar, ya todo está cerrado, no el capítulo, el libro ya está cerrado”.

Su salud y los problemas que ha tenido que enfrentar por esto mismo, ahora lo tienen más comprometido a enfocarse en sí mismo y a recuperar su amor propio. “Toda depresión, toda caída, toda problemática, toda ruptura, todo caos, siempre te ayuda a reestructurarte. Y ahora fue momento de recuperar eso, de recuperarme a mí mismo, recuperar mi amor propio, recuperar mi persona y recuperar mi esencia”.

