Manelyk González vivió incómodo momento en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

La influencer Manelyk González, participante de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, ha vivido momentos agridulces en su visita a ‘La Casa de los Famosos Colombia’. La mexicana está de intercambio en Colombia para participar por unos días en el reality show de ese país mientras que Melissa Gate viajó a México para participar en la edición All Stars temporalmente. Sin embargo, Manelyk González tuvo un encontronazo con Yina Calderón y luego vivió un incómodo momento.

Tras la discusión que tuvieron Yina Calderón y Manelyk González poco después de su llegada al reality show, la DJ colombiana acusó a Manelyk de haber dejado manchas de sangre en el baño a pesar de que habían más mujeres en la casa.

Ante las acusaciones Manelyk se defendió diciendo que ella no tenía la menstruación en ese momento, pero en vista de que Yina no le creía la influencer optó por bajarse los pantalones frente a todos para mostrar que no llevaba toallas sanitarias o tampones.

Esto causó diversas opiniones en redes sociales ya que muchos calificaron esto como una “humillación” hacia Manelyk y otras mujeres de la casa que también se bajaron los pantalones para demostrar que no estaban menstruando.

Yina Calderón dejó ver su rechazo hacia Manelyk González desde el momento en el que entró a la casa. Muchos no entendían su actitud si ni siquiera la conocía. Pero todo escaló cuando tuvieron una fuerte discusión en la sala de maquillaje ya que Yina quería que Manelyk saliera de la habitación y ella se negó.

Yina explicó que Manelyk González le cae mal porque no hubo química y porque, según dijo, ha tratado mal a su compatriota Rosa Caiafa en ‘La Casa de los Famosos All Stars’.

“Hay dos motivos. El primero y más importante no hubo química. Hay personas con las que tú no sientes química. No me gusta su energía, es una energía pesada. Y yo soy cero lambona, me importa cinco y medio si viene del reality que viene, si lleva 15 realities, si es la mismísima Angelina Jolie. Y dos, sé perfectamente que en el All-Stars hay una compatriota de nosotros que se llama Rosa y ella la ha tratado como un culo porque yo vi los TikToks, por eso es que no habla de Rosa y respondió que no le habla ni nada. Entonces así como trata que aguante aquí”, dijo la concursante.

Sigue leyendo:

Manelyk González tuvo su primer enfrentamiento en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Hoy, noche de cine en La Casa de los Famosos All-Stars; ¿agua seguirá siendo líder en esta dinámica?

¿Agua es un cuarto con buena o mala suerte, son o no estrategas con su juego en La Casa de los Famosos All-Stars?