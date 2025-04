Manelyk González tuvo su primer enfrentamiento en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

La veterana en realities Manelyk González, participante de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, se encuentra de visita en La Casa de los Famosos Colombia. Aunque la mexicana está de visita en el programa de telerrealidad, ha recibido un trato hostil por parte de Yina Calderón y ya tuvieron una fuerte discusión.

Manelyk González fue la elegida para participar en un intercambio entre ambos programas. ‘La Casa de los Famosos Colombia’ envió a Melissa Gate a México para participar en el formato de Telemundo mientras que González viajó a Colombia para participar por unos días en la edición de RCN.

Al momento en el que Manelyk entró a la casa Yina Calderón no ocultó su desagrado hacia la influencer mexicana e incluso se lo hizo saber. Sin embargo, muchos no entendieron el motivo por el que Yina se mostró tan hostil con Manelyk si apenas había llegado a la casa.

La situación escaló cuando Manelyk González entró al área de belleza para desmaquillarse y Yina Calderón le insistió para que saliera de la habitación, algo que Manelyk se negó a obedecer. Esto generó una fuerte discusión entre ambas al punto en el que Yina Calderón le prometió que haría todo lo posible para que abandonara ‘La Casa de los Famosos Colombia’, una advertencia a la que Manelyk respondió con burla y sarcasmo.

Yina Calderón dijo que su antipatía hacía Manelyk se debe, en gran parte, por la manera en la que la influencer ha tratado a la colombiana Rosa Caiafa en ‘La Casa de los Famosos All Stars’. Además aseguró que el otro motivo es que “no hubo química”.

“Hay dos motivos. El primero y más importante no hubo química. Hay personas con las que tú no sientes química. No me gusta su energía, es una energía pesada. Y yo soy cero lambona, me importa cinco y medio si viene del reality que viene, si lleva 15 realities, si es la mismísima Angelina Jolie. Y dos, sé perfectamente que en el All-Stars hay una compatriota de nosotros que se llama Rosa y ella la ha tratado como un culo porque yo vi los TikToks, por eso es que no habla de Rosa y respondió que no le habla ni nada. Entonces así como trata que aguante aquí”, dijo la concursante.

Manelyk se caracteriza por tener un caracter muy fuerte por lo que enfrentó a Yina Calderón sin dudarlo y dejando claro que no se dejará pisotear por ella. El enfrentamiento entre ambas generó una situación tensa dentro de la casa por lo que Karina García decidió ofrecerle disculpas a Manelyk por el comportamiento de su compañera en un intento de calmar la situación.

Sin embargo, esta situación generó molestia en el equipo de trabajo de Manelyk quienes exigieron una sanción a ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

“¿Para eso querían llevar a Manelyk? ¿Para darle ese trato?. Esperamos sanción. Tienen una invitada en su casa y desde que llegó ha recibido faltas de respeto. ¿Qué procede?”, escribieron desde la cuenta de Instagram de Manelyk.

