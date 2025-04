Corresponsal rompe en llanto en Despierta América al narrar la tragedia de República Dominicana

Indhira Navarro, corresponsal de Univision, rompió en llanto este jueves al narrar cómo avanzan los trabajos de rescatistas luego de la tragedia que ocurrió en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, durante una presentación de Rubby Pérez.

Durante un reporte para el programa Despierta América, contó detalles de este hecho que ha enlutado al pueblo dominicano.

“Satcha (Petro), lamentablemente es un día ya muy luctuoso, se cumple un tercer día de duelo nacional y ya en la zona de la tragedia huele a muerte, se siente ese hedor que emana de la zona del desplome. Las autoridades se encuentran en labores de recuperación de cadáveres, es la tercera etapa en la que se encuentran y que fue anunciada por el gobierno dominicano porque ya no hay esperanzas de vida”, comentó.

Luego de esto, Satcha Petro le preguntó cómo le ha afectado esto como periodista dominicana y Navarro no pudo contener el llanto, luego, al recuperarse, comentó: “Esto duele doble porque ahí adentro estaban amigos, más allá de la labor periodística, hay un factor humano y toca esa fibra, uno no piensa dar noticias de seres queridos, que sean ellos los centros de una noticia y me ha tocado informar sobre eso, soportar ese doble dolor”.

La periodista explicó que le ha tocado ver de cerca el dolor y la angustia de muchos, pero también ver a hijos perder a sus padres.

“Nunca se había visto una tragedia tan grande, nunca había cubierto una tragedia tan grande en la República Dominicana. He cubierto terremotos, huracanes y nunca una cantidad tan grande de personas fallecidas, lo comparan peor que los efectos que pudo haber dejado el paso de un huracán en los últimos 20 años en la República Dominicana”, destacó.

Explicó que la zona en la que estaba Jet Set era conocida por ser un espacio para el esparcimiento de las familias en el país y ahora se enluta de esta manera.

