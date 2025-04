Trump: Estados Unidos ha trasladado a “muchas tropas” a Panamá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que su Gobierno ha enviado un número significativo de tropas a Panamá tras firmar un nuevo acuerdo de seguridad con el país centroamericano.

“Hemos trasladado a muchas tropas a Panamá y hemos ocupado algunas zonas que ya no teníamos, pero ahora sí”, declaró desde la Casa Blanca, acompañado del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El incremento de la presencia militar estadounidense se formalizó durante la visita de Hegseth a Panamá el miércoles, donde ambos países suscribieron un memorando en materia de seguridad.

Según Trump, esta acción forma parte de un esfuerzo por reforzar la influencia de Washington sobre el Canal de Panamá, una vía estratégica que estuvo bajo control estadounidense hasta 1999.

“Estamos recuperando el control sobre el Canal”, afirmó Hegseth al regresar de su viaje, y acusó a China de haber ganado “demasiada influencia” en la región gracias a la pasividad de anteriores administraciones estadounidenses.

“Nosotros, junto a Panamá, los estamos expulsando”, añadió el jefe del Pentágono, quien definió al presidente panameño José Raúl Mulino como un “gran aliado”.

El acuerdo ha generado inquietud sobre una posible cesión de soberanía panameña, aunque el Gobierno local negó que se trate de una instalación permanente de tropas extranjeras.

En una entrevista radial, el canciller panameño Javier Martínez-Acha aseguró que el memorando es “temporal” y que no contempla el establecimiento de bases militares. “Este Gobierno ha sido claro: no hay cesión de soberanía, no hay uso exclusivo de nada y es temporal lo que hemos firmado”, dijo.

La estrategia de Trump apunta directamente al operador hongkonés que administra dos de los cinco puertos alrededor del Canal, cuya presencia Washington considera una amenaza geopolítica. Desde su regreso al poder, el mandatario ha reiterado su intención de revertir el papel de China en el control logístico de la vía interoceánica, alegando que representa una ventaja indebida para Pekín.

Aunque el contenido completo del memorando no ha sido divulgado, el discurso de la Casa Blanca sugiere que la prioridad es limitar la influencia china y fortalecer la cooperación militar con Panamá.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: