Ronald Koeman pide no comparar a Lamine Yamal con Messi

En el último año los ojos del mundo han visto nacer a una nueva estrella del fútbol. Pues Lamine Yamal con apenas 17 años ya brilla con el FC Barcelona y la selección de España, considerado desde ya como uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

Su manera de jugar, lo determinante que es para el equipo y por supuesto al vestir los colores del Barça Yamal es comparado constantemente con el argentino Lionel Messi. Quien a esa edad también empezaba a brillar con el equipo culé.

Para muchos esta comparación es válida, pero para otros es simplemente innecesaria. Uno de los que prefiere no comparar a estos dos jugadores es el ex entrenador de FC Barcelona Ronald Koeman, quien recientemente en una entrevista para el Diario As aseguró que no deberían compararlos.

“Tenéis el derecho de comparar jugadores, pero esperemos que el jugador no piense así y quiera mejorar cada día. Lamine es un gran jugador pero puede ser todavía mejor“, inició el exjugador del equipo catalán, siguiendo de un gran elogió al argentino Messi.

“No se debe comparar con Messi, Messi es único. No creo que veamos en el futuro un jugador como él”, sentenció el actual entrenador de Países Bajos.

Lamine Yamal durante un encuentro ante Benfica en Champions League. Crédito: Emilio Morenatti | AP

Por otra parte Koeman también habló sobre el buen momento que vive el FC Barcelona de la mano de Hansi Flick. Y aunque tienen pie y medio en la semifinal de la Champions League, el neerlandés considera que el equipo azulgrana no es de los favoritos a ganar el torneo europeo.

“El Barça es uno de los favoritos, pero no el gran favorito. También el PSG o el Arsenal están jugando a su nivel. El juego del Barcelona es para disfrutar pero el Dortmund es el octavo de Alemania y sin ser un grande de Europa te creó ocasiones. El 4-0 es un poco exagerado”, lanzó Koeman.

Koeman no tuvo reparos en reconocer que Hansi Flick ha hecho un gran trabajo formando un equipo en muy poco tiempo. Y lo que más destacó es que el conjunto azulgrana juega de forma solidaria, un factor, a su parecer, clave para el buen rendimiento del equipo.

“Flick maneja bien a los jugadores, hay un gran ambiente y tiene experiencia, ha estado en grandes equipos. Es un momento para aprovechar para ganar cosas. Ahora el equipo está mejor que hace unos años, hay un plan. Todos los jugadores trabajan cuando no tienen balón. No puedes defender con ocho, hay que defender con 11. Y eso es lo que pasa en el Barcelona. Si no hay intensidad, sufres mucho”, cerró el estratega.

Por el momento el FC Barcelona está teniendo una muy buena temporada siendo líder de LaLiga de España con cuatro puntos de ventaja faltando ocho fechas, también jugará la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid y el Champions con el 4-0 al Dortmund tienen casi asegurado su lugar en la semifinal.

