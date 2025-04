Walmart venderá comida de Pascua a un precio más bajo que el año pasado

Walmart anunció que tendrá ahorros de Pascua en toda la tienda, incluyendo una comida de Pascua a un precio más bajo que el año pasado, canastas abundantes y económicas, moda de primavera y decoración de temporada.

Por ejemplo:

· Alimente una mesa de ocho personas por menos de $6 por persona con una comida de Pascua completa a un precio incluso más bajo que el año pasado

· Consiga cestas de Pascua ya preparadas por menos de $20, con juguetes de moda y golosinas clásicas

· Renueve su hogar y guardarropa para la primavera con una decoración elegante, flores frescas y moda económica.

Una fiesta de Pascua por menos de $6 dólares por persona

Disponible desde ahora hasta el 20 de abril, la comida de Walmart sirve para ocho comensales por menos de $6 por persona, incluye:

· Jamón deshuesado de corte espiral de Marketside (2.0 – 4.8 libras)

· Naranja (1)

· Papas Russet enteras (5 libras)

· Espárragos frescos (2 manojos)

· Judías verdes frescas Marketside (32 oz)

· Kraft Deluxe Mac n Cheese (caja de 2 unidades, 14 oz)

· Mazorca de maíz dulce fresca (bandeja de 4 unidades)

· Panecillos Brown & Serve de Great Value (12 unidades)

· Pastel de crema variado Marketside (27 oz)

“Estamos orgullosos de mantener nuestra promesa de Precio Bajo Todos los Días y al mismo tiempo ofrecer ahorros extra especiales para las celebraciones navideñas imprescindibles de los clientes, como lo estamos haciendo con nuestra comida de Pascua a un precio incluso más bajo que el año pasado”, dijo John Laney, vicepresidente ejecutivo de Alimentos, Walmart US.

Para los clientes que buscan otros alimentos festivos de Pascua, Walmart también tiene ofertas por tiempo limitado de bettergoods, incluido el conejito de Pascua de avena a base de plantas bettergoods por $4.47, las gomitas Springtime Gummies (original y ácidas) bettergoods por $2.37 y el paquete combinado Easter Fruit Spreads de bettergoods con sabores de miel de albaricoque y limonada de fresa por solo $7.94.

Canastas de Pascua para cada conejito, desde menos de $20

La tienda ofrece dos canastas por menos de $20 y $40, ambas repletas de dulces, juguetes y accesorios de moda para crear una canasta colorida que se ajuste a cualquier presupuesto.

Otras ofertas de Pascua, desde moda y juguetes hasta decoración

· Decoración de conejito de Pascua de 16 pulgadas de Way To Celebrate en opciones de azul, rosa, verde, crema y melocotón ($9.98)

· Contenedor grande de plástico transparente para huevos de Pascua, 30 cm, de Way To Celebrate ($3.98)

· Corona de Pascua con huevos moteados, 55 cm, de Way To Celebrate ($16.98)

· Juego de 4 copas de vidrio con vieiras en azul aciano de Drew Barrymore ($19.98)

· Camiseta de algodón con mangas cortas con vuelo para mujer y talla grande, tallas XS-4XXX ($16.00)

· Vestido midi con escote cuadrado y ojales Time and Tru para mujer y tallas grandes, tallas XS-4X ($24.98)

· Camisa de campamento George para hombre, tallas S-3XL ($12.98)

· Conjunto de Pascua para niño pequeño Carter’s Child of Mine, 2 piezas, tallas 12M-5T ($14.00)

· Conjunto de vestido de Pascua para niña Carter’s Child of Mine, 2 piezas, tallas de recién nacida a 12 meses ($12.00)

· Regalos en Flor: Lirio asiático multicolor de 15 cm, planta viva, con luz solar indirecta y maceta decorativa ($7.88)

· Ramo de tulipanes recién cortados, 11 tallos, colores variados ($9.97)

· Cesta colgante de helecho de Boston verde de 1.5 galones, para plantas vivas, con sombra parcial ($9.97)

· Peluche de Pascua Bluey, 7.5″ ($4.98 )

· Squishmallows Aimee, la pollita amarilla en huevo de chocolate de 5 pulgadas – Peluche de Pascua ultra suave ($4.98)

· Conejito de peluche Peeps Hello Kitty ($10.00)

· LEGO Creator – Set de construcción 3 en 1: Conejito adorable con 3 opciones de construcción: conejo, foca o llama ($19.95 )

