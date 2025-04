Laura Bozzo dice que se siente atraída por Alfredo Adame

A pesar de que tuvieron varias diferencias dentro de La Casa de los Famosos All-Stars, Laura Bozzo ha comentado en una reciente entrevista con Jimena Gállego que se siente atraída por Alfredo Adame.

Ahora que está fuera de la competencia, la conductora peruana abrió su corazón y ha sorprendido a muchos con su mensaje. “Sí me gusta, un poquito”.

Luego de esto, comentó: “Mis hijas me van a matar, pero en una cena romántica le diría que me encanta un hombre de ese estilo, que siempre está atendiéndote, preocupándose por ti, jalándote la silla, ese tipo de caballeros me atrae”.

Jimena Gállego le preguntó a Laura Bozzo si los ojos de Adame le gustan y ella respondió: “Los ojos que tiene son espectaculares, se mantiene bien de cuerpo también, no está nada mal, está ejercitado, está fitness, me gusta cómo abraza, es cariñoso”.

También explicó que los besos que se han dado le han gustado y por eso siente que la atracción es mayor hacia el Golden Boy, como también es conocido el veterano actor.

Ahora quedará ver si la atracción de Laura Bozzo es correspondida por el mexicano, quien se mantiene dentro de la competencia.

Los usuarios en las redes sociales han reaccionado a esta declaración de amor con mensajes como: “Laura quedó enamorada”, “Bueno, a Laura no hay que prestarle mucha atención porque a los dos minutos puede que cambie de opinión”, “Que les hagan una cita como la de Ariadna y Romeh”.

Otros afirmaron: “OMG ja, ja, ja Laura con Alfredo serían demasiado icónicos”, “Con Laura no se sabe, más tarde puede cambiar de opinión”, “Yo lo sabía”.

Este viernes, Laura Bozzo también hablaba de su participación en La Casa de los Famosos All-Stars y cómo no sintió que dio el máximo en el reality show, por eso se disculpó con sus seguidores. “Una pena mi último reality, me sentía perdida sin nadie para jugar y todos haciéndome sentir una vieja, mi rodilla fallada, pero ya estoy bien y seguiré con todo, pero quiero pedirle disculpas a mi público por haberlos decepcionado 😢sacaron lo peor de mí”, escribió en su cuenta en X.

Sigue leyendo:

· Así van las votaciones hoy 12 de abril en La Casa de los Famosos All-Stars

· Filtran supuesta lista de eliminados hasta la semana 15 de La Casa de los Famosos All-Stars

· Así van las votaciones hoy 11 de abril en La Casa de los Famosos All-Stars