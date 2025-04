Laura Bozzo siente que decepcionó a su público en La Casa de los Famosos All-Stars

Laura Bozzo, presentadora de televisión, no está contenta con su desempeño en La Casa de los Famosos All-Stars y por eso pidió disculpas a su público, pues considera que pudo haber hecho un mejor trabajo.

En su cuenta en X, la peruana lanzó un corto mensaje en el que dejó ver varios de los factores que influyeron. “Una pena mi último reality, me sentía perdida sin nadie para jugar y todos haciéndome sentir una vieja, mi rodilla fallada pero ya estoy bien y seguiré con todo, pero quiero pedirle disculpas a mi público por haberlos decepcionado 😢sacaron lo peor de mí”.

Una pena mi último reality 😩me sentía perdida sin nadie para jugar y todos haciéndome sentir una vieja mi rodilla fallada pero ya estoy bien y seguiré con todo pero quiero pedirle disculpas a mi público por haberlos decepcionado 😢sacaron lo peor de mí 😩😩 — Laura Bozzo Rotondo (@laurabozzo) April 11, 2025

Ante esto, muchos de sus seguidores reaccionaron con mensajes como: “¡No pudiste jugar porque eran unos sosos amor! Vente a Madrid”, “Nadie sacó lo peor de ti. Fuiste tú solita, te trataron genial, te apapachaban y no lo valoraste. No te disculpes con el público, pídele disculpas a tus compañeros a los que humillaste cada vez que pudiste”.

Otros escribieron: “Laura….dices q no tenías a nadie para jugar, pero quienes más te cuidaban, era a quienes atacabas, no guardaste lealtad a nadie, ibas de grupo en grupo, hablando de los demás y traicionando, ¿quién va a jugar con alguien en quien no se puede confiar?”, “Es que fuiste muy incongruente y mal agradecida con los que realmente te cuidaron Laura, una Julia que te lavaba la ropa y cuidaba a pesar de tus faltas de respeto hacia ella, incluso hasta Nacho y el mismo Diego que te ayudaba también y ahora de la nada lo odias”.

Laura Bozzo fue bastante controversial en el programa de telerrealidad, debido a que no se sintió cómoda con ninguno de los cuartos y en varias ocasiones habló de su interés en jugar independiente, pero al final necesitó el apoyo de Fuego para las nominaciones.

Algunas de sus actitudes fueron reprochadas por el público y por ende no contó con el respaldo de la audiencia para continuar en la competencia.

Sigue leyendo:

· Así van las votaciones hoy 12 de abril en La Casa de los Famosos All-Stars

· Filtran supuesta lista de eliminados hasta la semana 15 de La Casa de los Famosos All-Stars

· Así van las votaciones hoy 11 de abril en La Casa de los Famosos All-Stars