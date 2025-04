10 frases inolvidables de Mario Vargas Llosa: “No te dejes pisotear por nadie”

Enalteciendo la literatura, como siempre, con una dosis de autoayuda psicológica y mandando un dardo envenenado a la política, el escritor Mario Vargas Llosa acumuló frases inolvidables e icónicas que son apenas el abreboca de un legado que ahora se ha inmortalizado.

Este domingo 13 de abril, el Premio Nobel de Literatura falleció en Lima, a los 89 años. Acompañado de su familia y en paz, Vargas Llosa cerró el último capítulo de una vida intensa, polémica y profundamente literaria.

“Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz”, anunció la familia, solicitando respeto y privacidad.

Las 10 frases más icónicas de Mario Vargas Llosa

“La pasión por la literatura, como todos los buenos vicios, se acrecienta con el paso de los años”.

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”.

“Escribir no es un pasatiempo, un deporte. Es una servidumbre que hace de sus víctimas unos esclavos”.

“La cultura se transmite a través de la familia y cuando esta institución deja de funcionar de manera adecuada el resultado es el deterioro de la cultura”.

“Un hombre no se debe dejar pisotear por nadie en esta vida. Se trata de eso, nomás, comadrita”.

“Nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Este consejo es la única herencia que vas a tener”.

“La política es una forma de la maldad. El mayor error que he cometido en mi vida”.

“Cuando la realidad se vuelve irresistible, la ficción es un refugio. Refugio de tristes, nostálgicos y soñadores”.

“El mundo de la literatura, el mundo del arte, es el mundo de la perfección, es el mundo de la belleza”.

“La política saca a flote lo peor del ser humano”.

El legado de Mario Vargas Llosa

No fue solo un autor; fue una figura clave en la historia cultural y política de América Latina. Nacido en Arequipa, en 1936, Vargas Llosa escribió novelas que desnudaron al poder y dieron voz al conflicto humano.

Títulos como ‘La ciudad y los perros’, ‘La casa verde’, ‘Lituma en los Andes’ y ‘La fiesta del chivo’, no solo se convirtieron en clásicos, también fueron espejos incómodos y necesarios para entender a la región.

Su consagración llegó en 2010, cuando la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por mostrar “la cartografía del poder y la resistencia del individuo”. Pero su vitrina de reconocimientos es larga: el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Rómulo Gallegos y el Planeta son apenas algunos de los galardones que jalonaron su carrera.

Además de escritor, fue candidato a la presidencia del Perú en 1990, participó como actor en algunas producciones y se convirtió en una voz indispensable en el debate público. Su pensamiento, muchas veces polémico, siempre generó conversación.

Ya en los últimos años, Vargas Llosa alcanzó otro hito histórico: en febrero de 2023, se convirtió en el primer autor en lengua española en ser elegido miembro de la Academia Francesa. En su discurso, recordó con emoción cómo Francia lo ayudó a comprender mejor a América Latina y cómo fue ahí donde nacieron algunas de sus primeras obras.

Se fue un autor, pero queda una obra. Una que, como sus hijos escribieron, lo sobrevivirá. Porque Vargas Llosa no solo contó historias: te desafió a pensar, a mirar de frente a la realidad y a no conformarte con lo establecido. Y esa es una herencia que no conoce la muerte.