Sofía Vergara promociona en bikini su línea de cuidado para la piel

Sofía Vergara lo volvió a hacer. La eterna bomba latina que conquistó a muchos como Gloria en la exitosa serie ‘Modern Family’, recientemente incendió Instagram con una foto que nos hace preguntarnos: ¿Cómo es posible lucir así a los 52? Y no, no es uno de sus famosos throwback de hace diez años, es el presente. Piel dorada, cuerpazo de impacto y, claro, un diminuto bikini que deja poco a la imaginación y mucho a la admiración.

La actriz colombiana posó recostada boca abajo junto a una piscina, presumiendo sus espectaculares encantos en una de esas imágenes que gritan “verano, ven a mí”, mientras promociona su línea de cuidado para la piel Toty.

“¡Ya casi llega el verano! protégete con @toty”, escribió en el pie de foto, con toda la actitud de quien sabe perfectamente que es su mejor embajadora.

“Preciosa y con un cuerpazo”, “El mejor anuncio de protector solar que he visto”, “Como un vino, la edad no le afecta”, “Absolutamente hermosa” y “No envejeces, ¿verdad?”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación

Pero esto no es solo una postal para derretirse: detrás de ese bronceado envidiable y esa piel que parece desafiar el paso del tiempo, está el mensaje importante de cuidarse del sol. Sí, porque Sofía no solo viene a presumir, también a predicar: proteger la piel del sol no es opcional, y con Toty, dice, puedes hacerlo sin dejar de lucir increíble.

Cabe señalar que Vergara lanzó Toty en 2023, con una visión muy clara: crear una marca de belleza que no se quede corta.

“Quiero crear una marca que lo tenga todo“, dijo en una entrevista con People. Y cuando dijo todo, lo dijo en serio, pues en su línea de cuidado asegura tiene desde productos para labios, hasta maquillaje corporal con protección solar que no te mancha la ropa y que puedas usar todos los días (sí, incluso en el escote), sin drama.

Sin duda alguna, además de que Sofía Vergara aprovechó para dejar a propios y extraños sin aliento, también vino a recordarle a sus más de 35 millones de seguidores que el verano está a la vuelta de la esquina, que el skincare importa, y que el estilo y el autocuidado no tienen fecha de caducidad.

