Amenazan de muerte a Germán Berterame por expulsión ante Tigres de la UANL

El pasado fin de semana Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey se midieron en un partido violento. De los cinco expulsados que hubo, el argentino Germán Berterame fue uno de ellos. Ahora, esa tarjeta roja le ha costado amenazas de muerte en México.

De acuerdo con el periodista Willie González, Berterame le confesó a su familia en Argentina que estaba recibiendo mensajes de odio y amenazas directas contra su integridad tras la derrota 2-1 en la que fue expulsado junto a Oliver Torres.

“Berterame habla con su papá, le dice, ‘papá, estoy muy preocupado porque me están diciendo que me van a matar, estoy muy preocupado’”. El papá le dice, vente a Buenos Aires, no tienes nada que hacer ahí, no hay razón, vas a poner en riesgo a los niños, a tu señora, para qué, vente, por favor”, Informó González en el programa de radio, RG La Deportiva.

“Berterame lo que hace es escuchar a la familia, imagínate al papá alterado, a la mamá, a todos por una expulsión de un clásico”, añadió.

"Los papás de Berterame quieren que se regrese a Argentina porque le han llegado amenazas tras el Clásico Regio". 😱



Germán Berterame buscó ayuda con Rayados de Monterrey

Según el reporte, el jugador advirtió a Rayados de Monterrey sobre la situación que está padeciendo y pidió ayuda al club. Al parecer, los mensajes no solo han sido por redes sociales, sino a su número de teléfono personal.

“En la mañana, Berterame llega al club, habla con los dirigentes y les dice, ‘está sucediendo esto, necesito que me ayuden porque tengo mensajes de texto, mensajes en el celular, en WhatsApp, en todas mis redes sociales, mensajes de mucho odio, ¿cómo lo manejo?’”, detallaron.

En este sentido, ya se estarían adelantando investigaciones por parte de las autoridades pertinentes en México. “Ustedes saben que la empresa tiene su área de policía cibernética, ya están buscando a los culpables, ya están cerca de lograr contactar quiénes son”, precisó González.

Germán Berterame fue expulsado a los 73 minutos del Clásico Regio con dos tarjetas amarillas por reclamos al árbitro. Para ese momento, Rayados lo ganaba 0-1 y estaban en superioridad numérica por la expulsión debido a doble tarjeta amarilla de Diego Laínez.

A pesar de la expulsión del argentino, el encuentro siguió con dominio en el marcador para los locales. No obstante, cinco minutos después, Oliver Torres vio la roja directa y dejó al equipo con nueve jugadores. A partir de ahí, se gestó la remontada después Tigres de la UANL.



